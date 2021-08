Les modèles Apple Watch Series 6 en titane sont actuellement largement indisponibles

Les modèles de l’Apple Watch Series 6 avec boîtiers en titane faisant partie de la collection “Apple Watch Edition” sont actuellement largement indisponibles pour le ramassage dans plusieurs magasins de détail Apple aux États-Unis et ne sont pas entièrement disponibles pour la livraison sur les principaux marchés.



Noté par Mark Gurman de Bloomberg dans la dernière édition de son bulletin d’information “Power On”, les modèles en titane de la ‌Apple Watch Series 6‌, qui commence à 799 $, sont actuellement répertoriés comme indisponibles aux États-Unis et sur d’autres marchés majeurs pour le ramassage dans les magasins de détail. et livraison. Apple n’a pas déclaré que l’édition Apple Watch pour la série 6 serait abandonnée; Cependant, moins de deux mois avant la sortie de l’Apple Watch Series 7, Gurman émet une hypothèse sur ce que pourrait signifier la dernière pénurie.

Apple n’a pas dit que l’Apple Watch Edition était abandonnée, alors voici ma théorie. À quelques semaines de la prochaine version de l’Apple Watch, Apple est presque à court de modèles en titane. Compte tenu du prix élevé, Apple n’a probablement fait qu’une petite quantité en s’attendant à ce qu’ils ne se vendent pas très bien. Ils ont probablement cessé de les fabriquer il y a des mois et sont enfin à court d’approvisionnement.

Nous verrons si Apple choisit de conserver le titane pour l’Apple Watch Series 7, mais cela ne me surprendrait pas si la société abandonnait le matériau Edition plus cher, comme elle l’a fait dans le passé avec la céramique et l’or véritable. Sérieusement, à quoi bon dépenser 800 $ ou plus pour une montre qui sera obsolète dans un an et non fonctionnelle dans moins de cinq ans ?