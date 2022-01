Les modèles cellulaires Apple Watch Series 7 maintenant 120 $ de rabais, plus

Toutes les offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par les modèles cellulaires Apple Watch Series 7 à 120 $ de rabais. C’est à côté du meilleur prix de la saison des vacances sur l’iPad Air 10,9 pouces et ces hubs USB-C Satechi de 60 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Commencez 2022 en économisant 120 $ sur les modèles cellulaires Apple Watch Series 7

Amazon propose actuellement l’Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm pour 629 $. Atteignant normalement 749 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique de 120 $ ainsi que la première remise sur cette configuration. Des modèles supplémentaires sont en vente à partir de 369 $ également.

En vedette par l’écran sensiblement plus grand qui fait ses débuts cette fois-ci, Apple Watch Series 7 arrive avec d’autres fonctionnalités notables. Outre toutes les statistiques habituelles de suivi de la condition physique, il existe une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil, la possibilité de prendre des lectures d’ECG, etc. Sa conception résistante à la poussière IP6X lui permet de suivre des entraînements encore plus intenses, et le nouveau mode de charge rapide complète la durée de vie de la batterie toute la journée avec la possibilité de fournir une charge suffisante pour être portée toute la nuit en seulement huit minutes. Voici comment il se compare aux modèles de la génération précédente, puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Le dernier iPad Air d’Apple revient au meilleur prix de la saison des vacances

Aux côtés de l’Apple Watch Series 7, Amazon propose désormais le dernier iPad Air Wi-Fi 64 Go d’Apple pour 539 $. Atteignant normalement 599 $, vous recherchez un match du meilleur prix cette saison des fêtes à 60 $ de réduction. Pour ceux qui souhaitent ramener à la maison l’une des expériences iPadOS les plus récentes, mais qui n’ont pas besoin de la puissance des modèles M1 Pro, opter pour le dernier iPad Air vaut le détour.

Il offre une grande partie du même facteur de forme, juste centré autour d’un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec prise en charge de l’Apple Pencil et du Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation aux côtés de la charge USB-C et d’une autonomie de 10 heures. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Économisez sur les concentrateurs Satechi USB-C à partir de 60 $

La vitrine officielle d’Amazon de Satechi propose désormais une remise sur une sélection de ses hubs USB-C pour Mac, iPad et plus encore, avec en tête d’affiche le tout nouvel adaptateur Multiport MX à 160 $. Récupérant normalement 180 $, vous bénéficiez de la première remise depuis le lancement en décembre avec 20 $ d’économies attachées. Fournissant à peu près tous les ports que vous pourriez souhaiter sur votre station de travail Apple M1, le dernier de Satechi est également le plus performant à ce jour.

Dans la conception alimentée par bus, vous trouverez deux sorties HDMI 4K ainsi qu’une paire d’emplacements USB-C avec une alimentation de 100 W. En arrondissant le nombre total de ports à neuf, vous trouverez deux lecteurs de cartes USB-A, Gigabit Ethernet et micro/SD. Tout cela, bien sûr, est livré dans une maison en aluminium adaptée aux derniers Mac d’Apple. Achetez d’autres offres Satechi USB-C sur 60 $.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Test du projecteur Wemax Nova 4K UST : performances sur un budget ? [Video]

Critique : Dell Ultrasharp Webcam contre Razer Kiyo Pro [Video]

NZXT Foundation PC Review : arrêtez de chercher un GPU et commencez à jouer [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :