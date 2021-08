Les modèles d’accumulation de Bitcoin montrent que le rallye ne pourrait être qu’à ses débuts

Les modèles d’accumulation de Bitcoin continuent d’indiquer que le récent rallye pourrait ne pas se terminer de si tôt. Les investisseurs ont continué à accumuler des actifs alors que le volume de bitcoins envoyés aux bourses pour être vendus ou échangés tombe en dessous du taux d’accumulation.

Les sorties des bourses ont continué à dépasser les entrées sur les bourses. Soulignez les modèles d’accumulation au lieu des modèles de vente.

Mercredi, le prix du bitcoin est tombé en dessous de 38 000 $ pour se négocier dans la fourchette de 37 000 $. Les entrées de 11,3 K BTC vers les bourses étaient corrélées à cette baisse de prix. Mais les deux heures qui ont suivi cette baisse de prix ont vu davantage de sorties de bitcoins des échanges. 19,3 K BTC ont été supprimés dans les deux heures qui ont suivi la baisse des prix. Montrant que les investisseurs accumulaient leurs pièces plutôt que de vendre.

Les volumes des réserves commerciales continuent de chuter

Les sorties des bourses vers les portefeuilles personnels pour la garde continuent d’augmenter. Les volumes de réserves d’échange Bitcoin ont vu leur nombre diminuer suite à la baisse des prix par rapport au plus haut historique, et le nombre a continué de baisser. Plus de pièces quittant les bourses qu’elles n’y entrent montrent qu’il n’y a actuellement aucune pression de vente. L’accumulation est donc à l’ordre du jour car les investisseurs essaient de mettre la main sur autant de pièces que possible.

Il y a un peu plus d’une semaine, un rapport de CryptoQuant a montré que le volume de BTC actuellement détenu sur les échanges est tombé à plus de 100 000 en l’espace de deux jours seulement. Des chiffres comme ceux-ci indiquent souvent qu’il existe une pression d’achat importante sur le marché. Et les pressions d’achat conduisent généralement à une accumulation, qui à son tour augmente la valeur de l’actif.

Les principaux échanges continuent de voir de gros volumes de BTC quitter leurs échanges quotidiennement. Les échanges centralisés comme Binance et Coinbase ont vu le plus de Bitcoins sortir de leur échange.

Les investisseurs continuent de voir le mérite d’investir dans des crypto-monnaies comme BTC. Les indicateurs montrent que le sentiment général du marché continue d’acheter et de tenir. Par conséquent, ces investisseurs continueront d’acheter autant de bitcoins que possible et de conserver ces pièces en prévision des rallyes haussiers.

Bitcoin continue d’avancer

Bitcoin continue d’avoir des perspectives favorables même si le prix a été affecté sur le marché. Suivant l’exemple d’El Salvador, alors qu’ils font du BTC une monnaie légale, l’Uruguay a récemment proposé un projet de loi pour faire de la crypto-monnaie une monnaie légale dans le pays également.

Les mégabanques JP Morgan et Wells Fargo ont annoncé que leurs clients fortunés auraient accès à des options d’investissement qui leur offriraient une exposition au marché de la cryptographie. Espérons que cela conduira à l’ouverture de ces options d’investissement au reste du grand public.

Le prix du BTC est sur le point de tester le point de résistance de 41 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Les analystes de marché continuent de voir des mouvements à la hausse dans le prix de l’actif. Avec l’analyse des données en chaîne montrant que les volumes de transactions quotidiens ont augmenté à la suite de la récente flambée des prix.

Avec autant d’indicateurs haussiers, il n’est pas exagéré de penser que le rallye pourrait commencer. Bitcoin peut encore dépasser 50 000 $ avant la fin de l’année si ces indicateurs sont quelque chose à traverser.

Image en vedette de Flickr, graphique de TradingView.com