Les modèles de MacBook Pro devraient démarrer avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, des webcams 1080p améliorées et une nouvelle brique de chargement

Avec l’événement Apple centré sur MacBook désormais prévu pour le lundi 18 octobre, les fuiteurs commencent à partager quelques nouveaux détails que nous n’avions pas entendus auparavant sur les machines.



Selon Dylandkt, les modèles de base de MacBook Pro 14 et 16 pouces comprendront 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage, ce qui correspond aux options haut de gamme actuelles des MacBook Pro 13 et 16 pouces.

Comme il l’a dit précédemment, les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient également comporter une webcam 1080p améliorée, et la puce M1X aura la même configuration dans les deux tailles avec un processeur à 10 cœurs.

Dylandkt affirme qu’Apple fournira une nouvelle brique de charge, ce qui n’est pas une surprise puisque les machines à venir sont censées comporter un nouveau port de charge MagSafe, ce qui nécessiterait un nouveau matériel de charge.

MacBook Pro 14 et 16 :

Mini écrans LED

Cadres plus petits sans logo inférieur

webcam 1080p

Les modèles de base auront 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

La base M1X est la même configuration pour les deux modèles

Le prix sera similaire entre 14 et 16 pouces

Nouvelle brique de charge – Dylan (@dylandkt) 12 octobre 2021

Les modèles de MacBook Pro comprendront des écrans mini-LED et des cadres plus petits sans logo inférieur, ce que nous avons déjà entendu, et les prix devraient être similaires entre les deux tailles différentes. L’écart de prix entre les options 14 et 16 pouces sera « beaucoup plus étroit » que les options MacBook Pro 13 et 16 pouces haut de gamme actuelles.

L’analyste d’affichage Ross Young a déclaré plus tôt dans la journée que les nouveaux modèles de MacBook Pro pourraient présenter un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les écrans mini-LED, et Dylandkt affirme que 120 Hz était « en cours de test sur un prototype Mac » plus tôt dans l’année, mais qu’il a » aucune idée de quand ça arrive. »

Tous les détails sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces seront annoncés lundi prochain, et d’ici là, nous avons un résumé de toutes les rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent disponibles dans notre guide MacBook Pro.

