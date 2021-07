Les modèles d’iPad Pro de la génération précédente sont désormais offerts à 199 $ avec HomePod mini-.

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont maintenant disponibles, avec en tête d’affiche 199 $ de rabais presque tous les iPad Pro de génération précédente d’Apple dans une vente de liquidation notable. C’est à côté d’une remise rare sur HomePod mini, ainsi que 129 $ de rabais Apple Watch Series 6. Lancez-vous pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La génération précédente d’Apple. La vente de liquidation d’iPad Pro est lancée à 199 $ de réduction

Best Buy prend actuellement 199 $ de rabais presque toute la gamme d’iPad Pro d’Apple de la génération précédente. Baisse des prix aussi bas que 700 $ pour le modèle 11 pouces 64 Go, vous pourrez également obtenir les meilleurs prix de l’année sur les offres 12,9 pouces.

L’iPad Pro de génération précédente d’Apple offre un affichage bord à bord familier avec 11 ou 12,9 pouces d’espace d’écran en plus de Face ID, de la connectivité USB-C et d’une autonomie de 10 heures. Vous profiterez également d’ajouts plus récents tels que des objectifs arrière de 12 et 10 MP soutenus par un scanner LiDAR, ainsi que de la prise en charge du Wi-Fi 6 et plus encore. Ces remises sont idéales pour ceux qui n’ont pas besoin des derniers et meilleurs produits d’Apple et qui souhaitent profiter des économies tout en profitant pleinement d’iPadOS.

HomePod mini voit une remise rare

Nous suivons aujourd’hui une paire d’offres notables de HomePod mini, offrant le dernier haut-parleur intelligent compatible Siri d’Apple à l’un des meilleurs prix de l’année. Tout d’abord, les membres du Sam’s Club peuvent actuellement marquer HomePod mini pour 90 $. Ou pour ceux qui ne sont pas membres, vous pouvez évaluer un modèle de condition en boîte ouverte pour 90 $, aucune adhésion nécessaire. Dans les deux cas, cela correspond à un rabais rare, le plus bas depuis des mois et le troisième meilleur à ce jour.

HomePod mini offre un moyen compact d’apporter Siri, Apple Music et le contrôle de la maison intelligente à votre espace dans un design familier enveloppé de tissu. Outre un coloris noir ou blanc, il y a un pavé tactile en haut pour régler la lecture audio, ainsi qu’un transfert rapide de la musique, grâce à l’inclusion de la nouvelle puce U1 d’Apple. Dans le cas du modèle à boîte ouverte, il est couvert par une garantie d’un an. Regardez de plus près notre couverture sur ..

Économisez 129 $ sur Apple Watch Series 6

Amazon propose actuellement l’Apple Watch Series 6 40mm GPS + Cellular pour 370 $. Avec normalement 499 $, vous envisagez des économies de 129 $, l’offre d’aujourd’hui étant inférieure de 30 $ à notre mention précédente pour marquer un nouveau plus bas historique chez Amazon.

L’Apple Watch Series 6 arrive en tant que produit phare de la marque, offrant toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique ainsi qu’un capteur de sang/oxygène intégré. Outre un écran toujours plus lumineux, vous envisagez également l’inclusion de la nouvelle puce U1 et des temps de charge plus rapides. De plus, avec la prochaine version de watchOS 8 (version bêta publique désormais disponible), vous pourrez surveiller la fréquence respiratoire pendant votre sommeil, régler plusieurs minuteries à la fois et essayer toutes les autres nouvelles fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique

Les meilleures offres d’échange

garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

