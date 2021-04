Les modèles d’iPhone 12 représentent 61% des ventes d’iPhone aux États-Unis au deuxième trimestre

Alors qu’Apple se prépare à publier ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021 la semaine prochaine, un nouveau rapport de Consumer Intelligence Research Partners révèle que les modèles d’iPhone 12 ont représenté 61% des ventes d’iPhone aux États-Unis au cours du trimestre.

Selon l’analyse, de tous les modèles d’iPhone 12, l’iPhone 12 était le plus vendu, suivi des 12 Pro Max, 12 Pro et 12 mini. L’iPhone 11 avait la plus grande part pour un seul modèle, à 24%.

En fait, l’iPhone 12 mini était l’iPhone le moins vendu du trimestre, le SE et le XR le surpassant.

«Au cours du premier trimestre complet de disponibilité, nous voyons maintenant comment les consommateurs préfèrent les modèles d’iPhone 12 et 12 Pro pleine grandeur et l’iPhone 11 hérité, en évitant l’iPhone mini et SE», a déclaré Josh Lowitz, partenaire et cofondateur du CIRP.

Lowitz remarque également qu’au cours de l’année, l’iPhone 12 Pro Max a amélioré les ventes du deuxième trimestre par rapport à l’iPhone 11 Pro Max:

«Les modèles d’iPhone 12, y compris les modèles de base, Pro et Pro Max, ont tous obtenu une part décente, divisée relativement également entre eux, y compris le 12 Pro Max le plus cher avec 20% des ventes. Cela a amélioré les performances des modèles d’iPhone 11 Pro Max il y a un an, alors qu’ils représentaient 13% des ventes. »

En ce qui concerne le prix de détail moyen pondéré aux États-Unis (S-WARP), Apple a enregistré une baisse par rapport au trimestre de 873 dollars de décembre 2020. Au deuxième trimestre 2021, Apple avait un US-WARP de 847 $, mais par rapport au deuxième trimestre 2020, il avait une amélioration car la gamme d’iPhone 11 représentait 795 $.

«Les comparaisons avec le trimestre de décembre 2020 sont difficiles, avec le COVID-19, les ventes de vacances et le mélange d’anciens et de nouveaux modèles introduits au cours de ce trimestre. La diminution reflète le retour à l’iPhone 11, vieux d’un an, et la popularité résiduelle de l’ancien iPhone XR. Cette baisse a été atténuée par la solidité continue des modèles d’iPhone 12 plus chers et par l’augmentation de prix de 100 USD pour le core 12, contribuant à l’augmentation de US-WARP par rapport au trimestre de l’an dernier. »

