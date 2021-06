Les modèles d’iPhone 13 apparaissent dans la base de données réglementaire eurasienne avant le lancement à l’automne

in

La Commission économique eurasienne exige que tout le matériel utilisant la technologie de cryptage soit enregistré dans sa base de données. Comme d’habitude, les modèles d’iPhone de cette année ont été ajoutés aux dossiers quelques mois avant leur annonce publique.

Consomac a repéré l’ajout de nouveaux identifiants de modèle A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 et A2645. La gamme iPhone 13 devrait être lancée à l’automne, vers septembre.

Pour cette génération, nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple change radicalement le design industriel de l’iPhone. La gamme iPhone 13 présentera les mêmes tailles d’écran et dimensions générales que l’iPhone 12, bien que la découpe de l’encoche de l’écran soit plus petite.

La grande nouveauté de cette année serait l’inclusion d’écrans à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. ProMotion a fait ses débuts sur l’iPad en 2017 et nous nous attendons à ce qu’Apple apporte cette technologie à l’iPhone plus tard cette année, au moins sur les modèles iPhone 13 Pro haut de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Des caméras améliorées et un processeur A15 plus rapide sont également probablement de nouvelles fonctionnalités de la série iPhone 13. On s’attend également à ce que ce soit la dernière apparition de l’iPhone 5,4 pouces ; L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que le facteur de forme serait abandonné en 2022.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :