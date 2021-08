Les modèles d’iPhone 13 devraient être lancés en septembre avec des batteries plus grandes, mmWave 5G dans d’autres pays et plus encore

Apple dévoilera probablement ses iPhones de nouvelle génération le mois prochain, et à l’avance, la société de recherche taïwanaise TrendForce a exposé ses attentes pour les appareils.





TrendForce a déclaré que ses dernières enquêtes indiquent que certaines des mises à niveau matérielles notables pour les modèles d’iPhone 13 comprendront une puce 5 nm+ plus rapide et plus économe en énergie qui sera vraisemblablement nommée A15 Bionic, la prise en charge de mmWave 5G dans d’autres pays en dehors des États-Unis, et des circuits internes peu encombrants qui permettront probablement des batteries plus grandes à l’intérieur des appareils. Toutes ces caractéristiques ont déjà fait l’objet de rumeurs.

En ce qui concerne les prix, TrendForce pense que la série iPhone 13 aura un prix similaire à celui de la série iPhone 12, en supposant qu’Apple soit en mesure de contrôler efficacement les coûts de fabrication, en raison du manque de nombreuses mises à niveau matérielles importantes. Alors que la série iPhone 12 a été annoncée en octobre de l’année dernière, probablement en raison de retards liés à la pandémie, la société de recherche a déclaré qu’Apple reviendrait à une sortie en septembre pour la série iPhone 13 cette année.

TrendForce a déclaré que les livraisons d'iPhone maintiendront probablement une trajectoire de croissance au troisième trimestre de 2021 après le lancement de la série iPhone 13.

