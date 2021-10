Les modèles d’iPhone 13 incluent toujours des EarPods dans la boîte en France

Les quatre modèles d’iPhone 13 sont toujours livrés avec des EarPods dans la boîte en France en raison d’une loi dans le pays qui oblige tous les smartphones à inclure un “kit mains libres” afin de protéger les enfants de moins de 14 ans contre les rayonnements électromagnétiques potentiels.

Le site Web d’Apple en France confirme l’inclusion des EarPods avec un connecteur Lightning avec tous les modèles d’iPhone 13 vendus dans le pays, comme ce fut le cas avec les modèles d’iPhone 12. Pour s’adapter à cela, Apple expédie les iPhones dans deux boîtes en France, la boîte iPhone standard étant placée à l’intérieur d’une plus grande boîte blanche qui contient les EarPods.

À partir d’octobre 2020, Apple a cessé d’inclure les EarPods et un chargeur dans la boîte avec tous les nouveaux iPhones qu’il vend. La société a déclaré que l’omission de ces accessoires aide à réduire les émissions de carbone et évite l’extraction et l’utilisation d’éléments de terres rares. Apple a ajouté que de nombreux clients sont passés à des écouteurs sans fil comme les AirPod. En dehors de la France, tous les nouveaux iPhones incluent uniquement un câble Lightning vers USB-C dans la boîte.

Apple continue de vendre des EarPods séparément, avec un prix fixé à 19 $ aux États-Unis.

