Les modèles d’iPhone 13 inédits d’Apple figuraient déjà dans la base de données du régulateur européen – .

Des preuves circonstancielles indiquent qu’Apple pourrait lancer les modèles d’iPhone 13 à temps cette année, bien qu’il n’y ait aucune confirmation du fabricant d’iPhone à ce stade que les nouveaux appareils reviendront au calendrier de lancement de la mi-septembre. L’année dernière, Apple a annoncé bien avant le keynote prévu pour l’iPhone 12 en septembre que les appareils seraient lancés plus tard que d’habitude en raison de la pandémie. L’événement de la série iPhone 12 a eu lieu à la mi-octobre et les quatre nouveaux combinés ont été lancés par lots de deux appareils fin octobre et début novembre.

La pandémie a forcé Apple à reporter le lancement de l’iPhone 12 l’année dernière, et cela pourrait encore avoir un impact sur la date de sortie de l’iPhone 13. Mais plusieurs rapports ont affirmé qu’Apple avait demandé aux fournisseurs de commencer à fabriquer des pièces essentielles plus tôt que prévu, y compris les puces A15 de nouvelle génération qui alimenteront les nouveaux téléphones, écrans et composants de l’appareil photo. Une nouvelle découverte suggère qu’Apple se prépare pour le lancement de l’iPhone 13, car les nouveaux combinés sont apparus dans une base de données réglementaire en Europe.

Meilleure offre du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors normes ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les rapports du blog français Consomac et du Nashville Chatter montrent qu’Apple a déjà enregistré sept versions de l’iPhone 13 auprès de la Commission économique eurasienne (CEE) de Russie aujourd’hui. Les numéros de modèle A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 et A2645 ont été certifiés. MacRumors explique que la certification satisfait l’exigence de la Russie pour les entreprises d’enregistrer tous les produits qui contiennent des outils de cryptage et/ou de cryptographie.

Apple devrait lancer cette année quatre modèles d’iPhone 13, le successeur direct des versions de l’iPhone 12 de l’année dernière : iPhone 13 mini de 5,4 pouces, iPhone 13 de 6,1 pouces, iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. . On ne sait pas pourquoi la liste CEE ne couvre que sept versions au lieu de huit. Mais nous avons vu des listes EEC pour les appareils Apple inédits qui ont été publiés avant le lancement de ces gadgets dans la région. Il est probable que les noms de code ci-dessus représentent les saveurs de l’iPhone 13. Le même appareil se présente généralement sous différents numéros de modèle qui ont certaines particularités selon la région où ils vont être vendus, comme la compatibilité de la bande cellulaire.

Le Nashville Chatter indique que trois numéros de modèle d’iPhone 13 ont été enregistrés auprès du régulateur 3C en Chine : A2660, A2656 et A2653. Le blog indique que l’A2660 a une batterie de 2 406 mAh, l’A2656 a une plus grande batterie de 3 095 mAh et l’A2653 a la plus grande batterie à 4 352 mAh. Il peut s’agir de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13/13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ont la même taille, ils utiliseraient donc la même batterie.

Les téléphones iPhone 12 de l’année dernière présentaient les capacités de batterie suivantes : 2 227 mAh, 2 815 mAh et 3 687 mAh. Si les détails de la batterie ci-dessus sont exacts, l’iPhone 13 Pro Max est prêt pour une mise à niveau significative de la taille de la batterie. Mais les quatre nouveaux iPhones devraient comporter des batteries plus grosses que leurs prédécesseurs.

Les téléphones iPhone 13 devraient avoir la même hauteur et la même largeur que leurs prédécesseurs, mais ils seront tous légèrement plus épais. C’est ce que diverses fuites ont affirmé jusqu’à présent, y compris de prétendus schémas. Les iPhones plus épais peuvent contenir des batteries plus grosses.

La liste de la CEE n’est pas une garantie que les nouveaux iPhones seront lancés à la mi-septembre. Apple pourrait aborder le calendrier de lancement de l’iPhone 13 lors de la publication de ses résultats du trimestre de juin le mois prochain.

Meilleure offre du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors normes ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission