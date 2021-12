Les modèles d’iPhone 14 Pro seraient dotés d’un appareil photo de 48 mégapixels et de 8 Go de RAM

Comme annoncé précédemment, Apple prévoit de lancer quatre modèles d’iPhone 14 en septembre 2022, dont un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, selon l’analyste Jeff Pu.



Dans une note de recherche avec Haitong International Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré que les deux modèles Pro seront équipés d’un système de caméra arrière à triple objectif avec un objectif large amélioré de 48 mégapixels et des objectifs Ultra Wide et Téléobjectif de 12 mégapixels. Cela correspond aux informations partagées par l’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, qui a affirmé en avril que l’objectif de 48 mégapixels prendrait en charge l’enregistrement vidéo 8K.

Pu s’attend également à ce que les modèles iPhone 14 Pro soient équipés de 8 Go de RAM, contre 6 Go pour les modèles iPhone 13 Pro. Bien que cette rumeur semble plausible, certaines autres spécifications de l’iPhone 14 prévues par Pu semblent beaucoup moins probables, comme son affirmation selon laquelle les quatre modèles d’iPhone 14 seront dotés d’écrans à 120 Hz. En septembre, l’analyste de l’industrie de l’affichage Ross Young a déclaré que les modèles standard d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Max resteront avec des écrans à 60 Hz.

Pu a également déclaré que les modèles standard d’iPhone 14 commenceraient avec 64 Go de stockage, malgré la gamme iPhone 13 commençant à 128 Go de stockage.

Pu a un bilan mitigé pour les rumeurs d’Apple. Par exemple, il a affirmé avec précision que les modèles MacBook Pro et iPad Pro 16 pouces avec écrans mini-LED seraient lancés en 2021, mais il s’est trompé à propos du lancement des HomePods avec caméras de détection 3D en 2019.

