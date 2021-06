Les modèles factices d’iPhone 13 affichent une encoche plus petite et de nouveaux appareils photo

Jusqu’à présent, nous avons vu plusieurs modèles factices d’iPhone 13, et nous voyons aujourd’hui des photos des derniers sur le site de médias sociaux chinois Weibo.

Comme avec les versions précédentes, elles affichent une encoche un peu plus petite, des rapports suggérant qu’Apple a réussi à réduire la taille du système de caméra TrueDepth utilisé pour FaceID, ainsi qu’à déplacer le haut-parleur d’oreille…

Quatre photos ont été publiées sur Weibo, puis tweetées (avec un crédit) par DuanRui.

L’utilisateur de Weibo note que les mannequins ont été créés par quelqu’un qui a créé avec précision ceux de l’iPhone 12 l’année dernière, ils devraient donc être considérés comme fiables.

Le polyvalent Huaqiangbei a déjà un modèle de la série iPhone 13. A en juger par le modèle créé l’année dernière, cela devrait être bien réel !

Ces modèles sont généralement créés à partir de dessins CAO divulgués par un membre de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

La disposition diagonale de la caméra sur le modèle de base et le mini est susceptible d’améliorer les performances de réalité augmentée, offrant à la fois une parallaxe horizontale et verticale.

Nous avons eu notre premier aperçu d’un modèle factice d’iPhone 13 le mois dernier, sous la forme de l’iPhone 13 Pro Max.

L’un des changements de conception les plus importants que nous nous attendons à voir cette année est une réduction de la taille de l’encoche, et cette unité factice fait un bon travail pour visualiser ce changement. Vous pouvez voir que l’une des façons dont Apple y parvient est de déplacer le haut-parleur vers le cadre supérieur du téléphone et hors de l’encoche elle-même.

Cela a été suivi la semaine dernière par des modèles factices de la gamme complète d’iPhone 13.

Un modèle d’iPhone 2021 avec un écran OLED de 5,4 pouces Deux modèles d’iPhone 2021 avec un écran OLED de 6,1 pouces Un modèle d’iPhone 2021 avec un écran OLED de 6,7 pouces

Les améliorations que nous attendons incluent la technologie d’affichage 120 Hz ProMotion. Cela permet potentiellement un affichage permanent similaire à l’Apple Watch actuelle. L’amélioration des performances de la caméra est à peu près donnée chaque année, et nous avons quelques détails signalés

Tout d’abord, la stabilisation d’image par déplacement du capteur arrive sur l’iPhone 13 Pro (il s’agit actuellement d’une exclusivité 12 Pro Max), qui offre une réponse plus rapide que la stabilisation basée sur l’objectif. Les deux modèles Pro sont également configurés pour obtenir un appareil photo ultra-large amélioré avec mise au point automatique, une ouverture plus large et un élément d’objectif supplémentaire pour de meilleures performances en basse lumière et une distorsion réduite. Enfin, nous attendons une sorte de fonctionnalités d’astrophotographie pour des photos améliorées du ciel nocturne.

