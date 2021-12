Les modèles iPhone 14 Pro seront dotés d’un affichage perforé

Les modèles haut de gamme d’iPhone 14 Pro lancés en 2022 devraient avoir un écran perforé, selon le site coréen The Elec. Le iPhone 14‌ Pro de 6,1 pouces et un ‌iPhone 14‌ Pro Max de 6,7 pouces devraient comporter l’affichage amélioré, qui supprimera l’encoche utilisée dans les modèles d’iPhone actuels.



La découpe perforée permettra à Apple de fournir une plus grande zone d’affichage tout en laissant de la place pour la caméra frontale, et c’est une conception que les appareils Android utilisent depuis quelques années maintenant. Si Apple passe à cette conception, le matériel Face ID devra être déplacé sous l’écran.

Deux autres iPhones non-Pro, qui mesureront 6,1 et 6,7 pouces, continueront d’avoir une encoche, Apple limitant la conception de perforation aux iPhones les plus chers. Apple supprime le « ‌iPhone‌ mini » de 5,4 pouces en 2022 et proposera à la place une gamme de quatre ‌iPhone‌ dans les tailles 6,1 et 6,7 pouces.

L’Elec dit qu’Apple s’approvisionnera également en écrans LTPO OLED pour les modèles ‌iPhone 14‌ Pro afin de permettre des taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz, technologie déjà utilisée dans les modèles iPhone 13 Pro cette année. Samsung a fourni les panneaux OLED qu’Apple a utilisés pour les modèles ‌iPhone 13 Pro‌, mais Apple pourrait s’approvisionner en écrans auprès de LG Display en 2022.

Un affichage perforé a déjà fait l’objet de rumeurs à plusieurs reprises, et l’analyste notable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré à plusieurs reprises que certains modèles ‌iPhone 14‌ Pro sont susceptibles de présenter cette technologie.

