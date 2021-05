Les modèles MacBook Pro 2021 auront une puce M1X, pas de logo avant

Une source avec des antécédents décents a suggéré que le processeur des modèles MacBook Pro de cette année porterait la marque M1X plutôt que M2, soutenant les suggestions de Bloomberg selon lesquelles ce seront les mêmes cœurs, mais juste plus d’entre eux, et avec une performance- configuration lourde.

Apple réserverait le nom M2 pour les puces de l’année prochaine, et que cela fera probablement ses débuts dans un nouveau MacBook Air …

Bloomberg n’a pas spécifié le nom prévu par Apple pour les puces MacBook Pro, mais nous a dit de nous attendre:

Pour les nouveaux MacBook Pro, Apple prévoit deux puces différentes, nommées Jade C-Chop et Jade C-Die: toutes deux comprennent huit cœurs hautes performances et deux cœurs écoénergétiques pour un total de 10, mais seront proposés dans l’un ou l’autre 16. ou 32 variantes graphiques de base […] Les nouvelles puces diffèrent de la conception du M1, qui comporte quatre cœurs haute performance, quatre cœurs écoénergétiques et huit cœurs graphiques dans l’actuel MacBook Pro 13 pouces. Les puces incluent également jusqu’à 64 gigaoctets de mémoire contre un maximum de 16 sur le M1. Ils disposeront d’un moteur neuronal amélioré, qui traite les tâches d’apprentissage automatique, et permettent l’ajout de plus de ports Thunderbolt, qui permettent aux utilisateurs de synchroniser les données et de se connecter à des périphériques externes, que les deux sur le MacBook Pro M1 actuel.

Notre source revendique spécifiquement la marque M1X.

Le M1X est une extension du M1 qui contiendra plus de canaux Thunderbolt, de cœurs de processeur, de cœurs de gpu, de prise en charge de plusieurs moniteurs externes et d’une plus grande consommation d’énergie. Ces appareils seront tous deux dotés d’une webcam 1080p, d’un lecteur de carte SD, de trois ports USB C Thunderbolt, d’un port MagSafe mis à jour et d’un port HDMI.

Ils déclarent également qu’Apple laissera tomber le lettrage MacBook Pro sous l’écran – une affirmation antérieure à la fois aux rapports les plus récents à ce sujet et au lancement du nouvel iMac.

En se concentrant sur les modèles Macbook Pro 14 pouces et 16 pouces, le design sera similaire à celui de l’iPad Pro avec des bords plats. Les cadres seront réduits et le logo «Macbook Pro» du bas sera supprimé.

La suppression du logo serait cohérente avec le dernier iMac.

Apple a bouleversé quelques propriétaires d’iMac avec cette décision, tandis que d’autres ont suggéré qu’il parlait de la confiance que le design était si emblématique qu’aucune marque manifeste n’était requise à l’avant de la machine.

Notre source a correctement prédit l’année dernière que les iPad de cette année auraient la puce M1, et que le plus petit iMac serait lancé avant le plus grand, aux côtés d’autres allégations plus petites qui ont également abouti.

