Les modèles météorologiques mondiaux deviennent complètement fous ⋆ 10z viral

Notre planète traverse des changements extrêmes qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant, et les conditions météorologiques mondiales deviennent complètement folles en conséquence. L’hiver dernier, des températures froides record ont été battues partout dans le monde et nous avons assisté à des chutes de neige totales absolument folles dans de nombreuses régions. L’été est maintenant arrivé dans l’hémisphère nord, et les événements météorologiques extrêmes font les gros titres chaque jour. Rien que ce mois-ci, nous avons assisté à des inondations apocalyptiques en Europe occidentale et en Chine, un incendie massif dans l’Oregon a brûlé une superficie plus grande que toute la ville de Los Angeles, et le Brésil a annoncé au monde qu’il subirait des pertes de récoltes « historiques. ” dans la nature. Tout au long de l’histoire, il y a eu des catastrophes naturelles, mais de nos jours, nous sommes confrontés à une série interminable de sécheresses, d’inondations, de vagues de chaleur, de coulées de boue, d’incendies de forêt et de mauvaises récoltes. Si vous pensez qu’il existe une “solution facile” à cette crise, vous êtes juste en train de délirer. Les conditions météorologiques changent en permanence et rien ne sera plus jamais pareil.

Traditionnellement, l’Allemagne a eu un temps extrêmement stable, mais maintenant cela change de manière majeure.

Un déluge intense sur une période de deux jours a provoqué des inondations sans précédent dans une grande partie du pays, et Angela Merkel a eu du mal à trouver des mots pour décrire la dévastation totale dont elle a personnellement été témoin…

Certaines parties de l’Europe occidentale ont été battues par deux mois de précipitations en deux jours, entraînant des rivières débordantes et des torrents d’eaux de crue qui ont renversé des bâtiments centenaires et des terres agricoles saturées qui se sont effondrées en gouffres géants de terre battue. “La langue allemande a à peine des mots pour décrire la dévastation qui a été causée”, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel lors d’une conférence de presse après avoir arpenté la région dimanche.

Parce qu’ils n’avaient jamais vu une catastrophe d’inondation de cette ampleur, les pays d’Europe occidentale se sont retrouvés complètement non préparés à ce qui s’est passé, et le nombre de morts ne cesse d’augmenter…

Les inondations en Europe ont tué au moins 165 personnes, la plupart en Allemagne, l’économie la plus puissante d’Europe. En Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, des centaines de personnes ont été portées disparues, ce qui suggère que le nombre de morts pourrait augmenter. La question se pose désormais de savoir si les autorités ont correctement averti le public des risques.

Peu de temps après les inondations en Europe occidentale, certaines parties de la Chine ont été frappées par un déluge encore plus intense.

La ville de Zhengzhou a reçu 8 pouces de pluie en seulement une heure mardi, et elle a reçu un total de 23 pouces de pluie entre le 17 et le 20 juillet.

C’était à peu près l’équivalent de la quantité de précipitations que la ville recevrait normalement en une année entière, et des millions de citoyens chinois ont été complètement pris au dépourvu par les eaux de crue qui se sont soudainement précipitées d’apparemment de partout…

Des torrents d’eau brune et trouble ont jailli devant la fenêtre du train, s’écoulant rapidement dans le tunnel du métro. À l’intérieur, les passagers se tenaient au-dessus des sièges, serrant leur téléphone au-dessus de leur tête alors que la marée boueuse montait au-dessus de leur poitrine. Certains ont le souffle coupé. D’autres ont envoyé des derniers messages désespérés aux membres de leur famille, leur indiquant le code de leur carte bancaire et leur disant au revoir. “L’eau à l’extérieur a déjà atteint ce niveau”, a déclaré une femme effrayée, tendant la main vers la porte de la voiture de métro dans une vidéo qui s’est rapidement propagée en ligne. « Mon téléphone est presque mort. Je ne sais pas si c’est mon dernier message WeChat.

Dans d’autres parties du globe, une chaleur et une sécheresse sans précédent sont les principaux problèmes.

Aux Émirats arabes unis, les conditions sont si chaudes et si sèches depuis si longtemps que le gouvernement a décidé de commencer à utiliser des méthodes artificielles pour créer de la pluie…

Avec des températures à Dubaï dépassant régulièrement les 115 degrés Fahrenheit, le gouvernement a décidé de prendre le contrôle du temps caniculaire. Des scientifiques des Émirats arabes unis font pleuvoir – artificiellement – ​​en utilisant des charges électriques de drones pour manipuler la météo et forcer les précipitations à travers la nation désertique. Les responsables météorologiques ont publié cette semaine des séquences vidéo montrant une averse sur Ras al Khaimah, ainsi que plusieurs autres régions.

Les fonctionnaires brésiliens devraient prendre note de ce qu’ils font, car la sécheresse sans fin dans ce pays a un impact dévastateur sur la production agricole. Et juste au moment où il semblait que cela ne pouvait pas être pire, une gelée très précoce a frappé juste au mauvais moment…

Le Brésil – le deuxième exportateur de maïs au monde – a subi une grave sécheresse pendant la majeure partie des mois de culture du maïs et en plus de cela, la partie sud du pays a été touchée par le gel vers la fin juin, ce qui a exacerbé les pertes de rendement du maïs. .

Seul le Brésil exporte plus de maïs que les États-Unis, et la production brésilienne est donc l’une des clés qui nous permet de nourrir tout le monde sur la planète.

Malheureusement, cette année, on nous dit que les pertes de récoltes au Brésil vont être « historiques »…

