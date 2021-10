Les modèles Vespa les plus légendaires, directement chez vous avec Sport

29/10/2021 à 13:04 CEST

En 1946, une icône du deux roues est née : la Vespa. Il était son propre créateur, Enrico Piaggio, qui en voyant comment il s’était exclamé que « On dirait une guêpe », et depuis lors, le scooter le plus célèbre au monde n’a cessé de conserver son style unique et inimitable.

Pour fêter ses 75 ans, et Sport lance une collection de 20 répliques de Vespa, à vendre au kiosque. La collection rassemble les modèles actuels et le plus mythique, dans des reproductions fidèles à échelle 1:18, qui intègrent une carrosserie en métal et des détails en plastique de qualité.

La Première livraison –au prix spécial de lancement de 4,95 €– correspond au Vespa 946 Bellissima. UNE modèle sorti en 2016 qui s’inspire directement du premier prototype, le MP6, en préservant l’esthétique d’origine, avec son siège individuel suspendu sur ressorts, mais lui apportant les dernières technologies. Le reste des livraisons sera vendu samedi et dimanche au prix de 10,95 euros, avec un livret de chaque moto.

Le monde de l’automobile évolue à une vitesse vertigineuse, alors le fait qu’un modèle ait conservé son identité pendant tant d’années est un symbole que son design est inégalé. C’était l’œuvre de Piaggio lui-même avec l’iIngénieur aéronautique Corradino D’Ascanio et a réussi à représenter comme personne un un avenir plein d’idées, de créativité, d’espoir et surtout de liberté.

Quelque chose qui montre non seulement la 19 millions d’unités vendues dans le monde, mais est également devenu un icône de style et d’élégance au cinéma. Commencer par le classique Vacances romaines, Graffiti américain ou Quadrophénie. Et même cette année, il apparaît de manière animée dans Luca, la dernière collaboration entre Pixar et Disney, qui reflète la vie sur la Riviera italienne. Sans aucun doute, la Vespa a fière allure sur grand écran, et il en sera ainsi pendant de nombreuses années à venir.

Livraisons de collecte VESPA11/07/2021 Vespa 946 ‘Bellissima’ / gris

14/11/2021 Vespa LXV del 2014 / vert

21/11/2021 Vespa Primavera de 2014 / bleu clair

28/11/2021 150 SUPER 1965 / bleu clair

12/05/2021 Vespa GTS 300 de 2017 / marron clair

12/12/2021 Vespa Sprint 150 ABS de 2014 / gris

19/12/2021 Vespa 125 Primavera de 1968 / blanc

26/12/2021 Vespa ET3 Primavera de 1976 / bleu

01/02/2022 Vespa 150 GS de 1955 / argent

01/09/2022 Vespa 200 Rallye de 1972 / orange

16/01/2022 Vespa GT 200 del 2003 / nouvelle couleur bleu Bleu

23/01/2022 Vespa P 150 X de 1978 / bleu clair (Chine)

24/01/2022 Vespa 125 de 1953 / gris

31/01/2022 Vespa SS 90 de 1965 / rouge

02/07/2022 Vespa Hoffmann Königin de 1954 / or foncé

21/02/2022 Vespa 98 corsa de 1947 / rouge

28/02/2022 Sidecar (Part One) / gris

03/06/2022 Sidecar (Part Two) / gris

03/07/2022 Vespa 125 ET4 de 1996 / noir

14/03/2022 Vespa 50 L de 1966 / orange