Les modifications apportées à la loi sur la TPS entreront en vigueur le 1er janvier

Actuellement, la loi restreint le dépôt de déclaration pour les fournitures sortantes ou GSTR-1 au cas où une entreprise ne produirait pas le GSTR-3B des deux mois précédents.

Le régime de la TPS verra une multitude de changements de taux d’imposition et de procédure entrer en vigueur à partir du 1er janvier, y compris l’obligation pour les opérateurs de commerce électronique de payer une taxe sur les services fournis par leur intermédiaire au titre du transport de passagers ou des services de restauration.

En outre, la correction de la structure des droits inversée dans les secteurs de la chaussure et du textile entrerait en vigueur à partir de samedi, où toutes les chaussures, quels que soient les prix, seront assujetties à la TPS à 12% tandis que tous les produits textiles, à l’exception du coton, y compris les vêtements de confection auront 12% TPS.

Alors que les services de transport de passagers fournis par les conducteurs de pousse-pousse automatique en mode hors ligne/manuel continueraient d’être exonérés, ces services, lorsqu’ils sont fournis via une plate-forme de commerce électronique, deviendraient imposables à compter du 1er janvier 2022, au taux de 5 %.

Les modifications procédurales qui entreraient en vigueur prévoient que les opérateurs de commerce électronique, tels que Swiggy et Zomato, seront tenus de percevoir et de déposer la TPS auprès du gouvernement sur les services de restauration fournis par leur intermédiaire à partir du 1er janvier. Ils seraient également tenus d’émettre des factures en respect de ces services.

Il n’y aurait pas de fardeau fiscal supplémentaire pour le consommateur final étant donné que les restaurants perçoivent et déposent actuellement la TPS. Seulement, la mise en conformité des consignes et des relevés de factures est désormais déplacée vers les plateformes de livraison de repas.

Cette décision intervient après que les estimations du gouvernement ont montré que la perte fiscale pour le Trésor en raison de la sous-déclaration présumée des agrégateurs de livraison de nourriture était de 2 000 roupies au cours des deux dernières années.

Rendre ces plateformes assujetties au dépôt de la TPS permettrait de lutter contre l’évasion fiscale.

Les autres mesures anti-évasion qui entreraient en vigueur à partir de la nouvelle année comprennent l’authentification Aadhaar obligatoire pour demander le remboursement de la TPS, le blocage de la possibilité de déposer GSTR-1 dans les cas où l’entreprise n’a pas payé d’impôts et déposé GSTR-3B dans le le mois précédent.

Alors que les entreprises déposent le GSTR-1 d’un mois donné avant le 11e jour du mois suivant, le GSTR-3B, par lequel les entreprises paient des impôts, est déposé de manière échelonnée entre le 20e et le 24e jour du mois suivant.

De plus, la loi sur la TPS a été modifiée pour permettre aux agents de la TPS de visiter les locaux pour récupérer les taxes dues sans préavis de justification, dans les cas où les taxes payées dans GSTR-3B sont inférieures en fonction du volume des ventes supprimées, par rapport aux détails de l’approvisionnement donnés dans GSTR-1.

Cette décision contribuerait à réduire la menace d’une fausse facturation selon laquelle les vendeurs afficheraient des ventes plus élevées dans GSTR-1 pour permettre aux acheteurs de réclamer un crédit de taxe sur les intrants (ITC), mais signaleraient des ventes supprimées dans GSTR-3B pour réduire l’assujettissement à la TPS.

