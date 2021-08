Les modifications apportées à l’App Store d’Apple ne satisfont pas les régulateurs, Spotify ou Epic Games de Fortnite

Apple, sous le feu des développeurs et des régulateurs sur la façon dont il gère son puissant App Store, est en train de changer certaines de ses règles, via un règlement de procès proposé.

Est-ce un gros problème ou un rien?

Dépend de qui vous demandez. Apple dit qu’il offre à des entreprises comme Spotify et Epic Games, le développeur derrière Fortnite, quelque chose qu’ils ont toujours demandé. Ces entreprises et autres critiques technologiques disent que ce n’est pas assez.

Et une partie de la première couverture médiatique de l’actualité est omniprésente. « Apple permettra aux développeurs d’accepter les paiements en dehors de l’App Store, dans le cadre d’une concession majeure au milieu de la pression antitrust », a rapporté à tort le Washington Post hier soir. Nouveau titre aujourd’hui : “Apple assouplit les règles pour les développeurs dans une concession majeure au milieu de la pression antitrust.”

Et la vraie réponse est … c’est quelque part entre un gros problème et un rien de rien.

Mais la vraie histoire est que l’examen minutieux de la façon dont Apple gère son magasin, et s’il empêche les entreprises d’offrir une véritable concurrence à la fois à l’App Store et aux services appartenant à Apple comme Apple Music, ne disparaîtra pas. Si vous êtes un utilisateur Apple qui ne se soucie que du montant que vous devez payer pour quelque chose comme Spotify, cela pourrait vous intéresser.

Et si vous êtes quelqu’un qui se soucie du pouvoir des grandes entreprises technologiques d’établir des règles qui affectent des millions de personnes dans le monde, cela vaut également la peine d’être regardé.

Voici une version rapide de l’actualité : Tard jeudi soir, Apple a annoncé un accord avec des avocats dans le cadre d’un recours collectif déposé par des développeurs de logiciels, promettant de « faire de l’App Store une opportunité commerciale encore meilleure pour les développeurs, tout en maintenant un marché sûr et fiable. les utilisateurs adorent.

Il y a plusieurs éléments dans l’accord proposé – qui doit encore être approuvé par un juge fédéral – mais le plus important est qu’Apple donne aux développeurs la possibilité d’envoyer des e-mails aux clients qui utilisent leurs applications sur les appareils iOS d’Apple, et de leur dire qu’ils peut économiser de l’argent en payant des choses ailleurs que dans les applications Apple.

La raison pour laquelle cela est significatif est que jusqu’à présent, Apple, qui prélève jusqu’à 30% de l’argent que les développeurs génèrent lorsqu’ils vendent quelque chose via une application Apple, n’a pas permis aux développeurs de parler aux clients d’alternatives moins chères. Maintenant, ils le peuvent.

Ainsi, Spotify, par exemple, pourrait vendre un abonnement mensuel à son service de streaming pour 13 $ via une application Apple – mais pourrait alors immédiatement envoyer un e-mail à quelqu’un qui s’est inscrit à ce service pour lui dire qu’il pourrait obtenir la même chose pour 10 $ par mois s’il signait sur Spotify.com.

Alors maintenant, Spotify, qui a déposé une plainte antitrust contre Apple auprès de l’Union européenne, et Epic, qui a poursuivi Apple pour violations des lois antitrust aux États-Unis, obtiennent une partie de ce qu’ils veulent : la possibilité de dire à leurs propres clients qu’ils peuvent aller quelque part. autre.

Mais ce règlement ne calme aucune entreprise. Ils poursuivent leurs campagnes juridiques, pour de multiples raisons : tous les deux, par exemple, veulent être beaucoup plus directs sur la façon dont ils disent aux clients qu’ils peuvent aller ailleurs, en le leur disant dans l’application.

À l’heure actuelle, par exemple, si vous êtes un utilisateur d’iPhone qui souhaite mettre à niveau votre service Spotify gratuit vers un service payant, Spotify vous dit simplement que vous ne pouvez pas le faire sur votre application, sans aucune autre instruction sur la façon d’accomplir réellement ce. “Nous savons. Ce n’est pas idéal, » le service hausse les épaules.

Mais le bœuf de Spotify avec Apple va au-delà de la façon dont il peut faire de la publicité. Une grande partie de la plainte du service de musique est qu’il doit concurrencer considérablement le propre service de musique en streaming d’Apple, car Apple n’a pas à payer de taxe App Store sur ses propres services.

Epic, quant à lui, veut bien plus que la possibilité de diriger les clients vers son propre site. Il dit vouloir gérer son propre magasin d’applications au sein de l’App Store d’Apple. Et Apple n’en veut pas.

Pendant ce temps, d’autres critiques soutiennent que même la concession de courrier électronique d’Apple n’est peut-être pas si significative car elle oblige les développeurs et les utilisateurs à prendre de nombreuses mesures supplémentaires. De nos jours, le simple fait d’amener quelqu’un à ouvrir un e-mail promotionnel demande beaucoup d’efforts ; pensez à votre boîte de réception et à l’encombrement que vous ignorez régulièrement.

Si vous êtes un défenseur d’Apple, vous pouvez affirmer que les développeurs devraient être satisfaits de toute concession offerte par Apple, car il s’agit du magasin Apple et des appareils Apple et Apple devrait pouvoir faire ce qu’il veut sur sa propre propriété. Si vous allez dans un Walmart, par exemple, vous ne trouverez pas de panneaux indiquant que vous pouvez acheter Tide moins cher chez Target ou Amazon.

Ou, plus charitablement : vous pouvez affirmer que l’App Store d’Apple a fourni aux développeurs un énorme marché d’utilisateurs d’iPhone et d’iPad – “un miracle économique”, comme le dit le directeur d’Apple Phil Schiller dans le communiqué de presse d’Apple – et a laissé Apple établir des règles. autour de son propre magasin semble être un commerce raisonnable.

Tout ce débat souligne à quel point Apple subit désormais la pression des développeurs et des régulateurs, ce qui est assez nouveau. L’App Store d’Apple était une réflexion après coup – il n’est apparu qu’un an après les débuts de l’iPhone en 2007 – mais est devenu au fil des ans un entonnoir de distribution majeur pour les développeurs et un véritable centre de profit pour Apple, générant probablement 15 milliards de dollars en revenus de l’année dernière. Et les développeurs se plaignent des règles de l’App Store depuis au moins une décennie.

Mais Apple n’a ressenti aucune pression pour passer à autre chose jusqu’à très récemment. Maintenant, cependant, alors que les régulateurs et les politiciens parlent de maîtriser les grandes technologies en général, ils ont passé une partie de leur temps à se concentrer sur Apple et son magasin, et à savoir si les règles de l’entreprise sont trop rigides et anticoncurrentielles.

Les régulateurs de l’UE ont déjà déclaré qu’ils pensaient qu’Apple violait les règles antitrust, bien qu’ils n’aient pas rendu de décision finale. La sénatrice Amy Klobuchar a fait d’Apple une cible de choix dans ses arguments antitrust – elle a coparrainé un projet de loi qui limiterait la façon dont Apple et Google gèrent leurs magasins d’applications. Via son service de presse, elle dit que les changements d’hier soir ne suffiront pas :

« Alors que les technologies mobiles sont devenues essentielles à notre vie quotidienne, il est devenu clair qu’Apple, ainsi que quelques autres gardiens, ont un contrôle immense sur le marché des applications. Ce pouvoir soulève de graves problèmes de concurrence et a un impact sur les consommateurs et les développeurs d’applications. Cette nouvelle action d’Apple est un petit premier pas vers la résolution de certains de ces problèmes de concurrence, mais il faut faire davantage pour garantir un marché d’applications mobiles ouvert et compétitif, y compris une législation de bon sens pour établir des règles de route pour les magasins d’applications dominants. »

Les législateurs de l’État, quant à eux, intensifient leurs propres défis aux règles d’Apple, et la Maison Blanche Biden semble très intéressée à repousser le pouvoir de Big Tech en général.

Ce qui signifie qu’il est peu probable que ce soit la dernière concession de l’App Store qu’Apple doit faire. Qu’il continue d’apporter des changements incrémentiels ou qu’il en fasse de grands, nous en dira long sur la motivation et l’efficacité des critiques Big Tech.