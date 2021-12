Les modifications apportées aux règles de l’App Store retardées par la Cour fédérale dans le procès Apple-Epic

Crédit photo : James Yarema

Plus tôt cette année, Apple a reçu l’ordre d’apporter plusieurs modifications à l’App Store dans le cadre de sa bataille juridique avec Epic Games. Maintenant, un tribunal fédéral a accédé à la demande de la société basée à Cupertino de retarder la mise en œuvre desdits changements, qui, selon les supérieurs de Spotify, ne sont pas allés assez loin.

Cette dernière ordonnance dans la confrontation en salle d’audience – et le débat plus large sur les règles de l’App Store d’Apple – arrive environ six mois après que le concepteur de l’iPhone a initialement modifié les exigences pour les développeurs de l’App Store. En bref, Apple a réorganisé ses règles en juin pour permettre aux développeurs iOS de communiquer avec les utilisateurs en dehors des applications, à condition qu’ils ne discutent pas des méthodes de paiement alternatives, qui ne sont pas soumises aux frais de l’App Store.

Ensuite, un règlement de recours collectif proposé de 100 millions de dollars entre les développeurs Apple et iOS a précisé que ces derniers professionnels seraient en fait en mesure de contacter les clients au sujet des paiements alternatifs par e-mail, mais pas via les applications elles-mêmes. Et quelques jours plus tard, pour clore une enquête de la Commission japonaise du commerce équitable (JFTC), Apple a accepté de laisser les créateurs d’applications « lecteurs » – y compris Spotify – créer des liens vers leurs propres sites Web.

Cependant, comme mentionné au début, un tribunal fédéral a approuvé la demande d’Apple de retarder le déploiement de différents changements de règles de l’App Store, résultant du procès de la société avec Epic Games.

Ces changements concernent la liaison directe avec les options de paiement tiers via les applications elles-mêmes – sans discuter des méthodes de paiement tierces en dehors des applications, ce dernier pivot de règle étant toujours en vigueur, selon .. La date limite pour la partie paiement externe de la décision était aujourd’hui, le 9 décembre, et le président du tribunal avait précédemment rejeté les appels d’Apple à une suspension.

Mais une cour d’appel a donné raison à Apple, qui fait également l’objet d’enquêtes antitrust de la part d’un organisme de réglementation allemand et de l’Union européenne. Selon l’ordonnance du tribunal correspondante, le développeur de Fortnite Epic Games « n’a pas démontré que le comportement d’Apple enfreignait les lois antitrust, mais a montré que le même comportement enfreignait la loi californienne sur la concurrence déloyale ».

De plus, « Apple a également fait une preuve suffisante de préjudice irréparable », indique le texte juridique, précisant que « la suspension restera en vigueur jusqu’à ce que le mandat soit émis dans cet appel ».

Au moment de la rédaction de cet article, les dirigeants de Spotify ne semblaient pas avoir répondu à la décision sur les réseaux sociaux. Daniel Ek – dont la société a visé les politiques de l’App Store via la campagne Time to Play Fair – a qualifié les changements décrits ci-dessus de « pas dans la bonne direction » tout en doublant ses appels « pour une vraie solution ».

Concernant les détails de cette « vraie solution », Ek répondait à un message du directeur juridique de Spotify, Horacio Gutierrez, comprenant un graphique comparant les « règlements d’Apple » avec le « Open App Markets Act ». Il convient de noter en conclusion qu’Apple a longtemps repoussé les critiques de Spotify.