Les modifications apportées aux virages de Yas Marina remportent les premiers éloges des pilotes – .

Les pilotes de Formule 1 sont optimistes que le tracé révisé de la Yas Marina améliorera les opportunités de dépassement lors du Grand Prix d’Abu Dhabi.

La course de ce week-end est la première à se dérouler sur une piste considérablement révisée, avec une série de modifications à des points clés conçues pour améliorer les opportunités de dépassement.

L’ancienne chicane des virages cinq et six menant à une épingle à cheveux aiguë a été remplacée par une seule épingle à cheveux plus large qui n’aura désormais qu’une seule zone de freinage et permettra aux pilotes de prendre plus de vitesse.

À l’extrémité opposée du circuit, la séquence précédente des virages 11, 12, 13 et 14 a été combinée en un seul virage à rayon constant maintenant connu sous le nom de virage neuf. Le virage a été installé avec un carrossage positif, pour favoriser une meilleure adhérence à mi-coin et offrir plus de lignes d’attaque aux conducteurs.

De plus, presque tous les virages du secteur final autour du point de repère de l’hôtel de la piste ont été rendus moins profonds, plus larges et plus rapides en réponse aux critiques de la séquence depuis les débuts du circuit en 2009.

Valtteri Bottas est satisfait du nouveau look de Yas Marina et pense que la piste devait être modifiée pour produire de meilleures courses.

« J’ai l’impression qu’ils ont apporté de bons changements à la piste – du moins c’est à ça que ça ressemble », a déclaré le pilote Mercedes. « En théorie, cela devrait être mieux pour la course. Je pense que les changements étaient nécessaires, donc je suis heureux qu’ils aient réagi et qu’ils les aient fait.

Sebastian Vettel a remporté son premier championnat sur le circuit de Yas Marina en grande partie en raison de l’incapacité de son rival Fernando Alonso à dépasser le pilote Renault Vitaly Petrov dans une Ferrari plus rapide, imputée à la nature notoirement difficile à dépasser de la piste.

« Ça n’a jamais été un endroit facile à dépasser », a réfléchi Vettel. « Cela n’a jamais été simple, vous devez être beaucoup plus rapide.

« Il y a eu des courses où c'était vraiment bien, et d'autres où ça ne l'était pas. Avec les changements, je pense que cela rend la piste plus rapide et, espérons-le, plus excitante à piloter pour nous. Je ne sais pas si ça aide à dépasser. Je pense que nous devrons attendre et voir dimanche.

Antonio Giovinazzi pense que les modifications apportées au secteur final sont plus profondes qu’elles n’y paraissent – ​​même en prédisant que l’avant-dernier droitier pourrait désormais être pris à fond.

« J’ai fait quelques [simulation driving] avant le Qatar et en fait il n’y a pas que deux virages qui sont différents. C’est aussi le dernier secteur qui est plus rapide, c’est plus large, juste dans la partie hôtel. De plus, l’avant-dernier virage aura l’air assez facile à plat cette fois.

En tant que course de fin de saison qui verra les deux championnats du monde déterminés dimanche, le tracé révisé pourrait avoir un impact sur le déroulement de la course entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, dit qu’il est trop tôt pour juger si les ajustements profiteront à Red Bull ou à leurs rivaux Mercedes.

« Je pense que c’est difficile à dire pour le moment », a-t-il déclaré. « Red Bull a été fort ici l’année dernière, nous verrons donc à quoi ressemblera la nouvelle piste. Je m’attendrais certainement à ce que la course soit bien meilleure. Sur le papier, la piste a l’air plus praticable, donc ça devrait être une bonne chose.

