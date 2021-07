Les modifications du droit fédéral de réparation en cours pourraient desserrer l’emprise d’Apple sur l’iPhone

En mai, la Federal Trade Commission (FTC) a publié un rapport sur les « restrictions de réparation anticoncurrentielles » aux États-Unis, y compris de multiples préoccupations concernant les pratiques commerciales d’Apple concernant l’iPhone. Maintenant, l’administration Biden devrait demander à la FTC d’écrire de nouvelles règles qui pourraient étendre la capacité des particuliers et des magasins indépendants à effectuer des réparations de smartphones et plus encore.

Rapporté par Bloomberg, des sources proches du dossier ont indiqué que le président Biden demanderait à la FTC de rédiger un projet de nouvelles règles sur le droit de réparation.

Le projet devrait inclure de nouvelles lois sur la réparation des smartphones, des consoles de jeux et même des tracteurs qui ont été numérisés au cours des dernières années.

Alors que l’agence décidera en fin de compte de la taille et de la portée de la commande, la directive présidentielle sur le droit à la réparation devrait mentionner les fabricants de téléphones portables et les sous-traitants du ministère de la Défense comme domaines possibles de réglementation.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Brian Deese, a récemment déclaré que les règles encore à rédiger viseront à créer “une plus grande concurrence dans l’économie, au service de prix plus bas pour les familles américaines et de salaires plus élevés pour les travailleurs américains”.

Dans son rapport de mai, la FTC a spécifiquement appelé Apple au sujet de son programme de réparation indépendant autorisé et du verrouillage des composants matériels sur ses cartes logiques, rendant les réparations non rentables ou parfois impossibles.

Apple a combattu les factures du droit de réparation au niveau de l’État à plusieurs reprises au cours des années, sa position reposant généralement sur des préoccupations concernant la sûreté et la sécurité (mon collègue Ben a écrit sur les avantages et les inconvénients de l’intégration matérielle étroite d’Apple).

Pendant ce temps, les critiques disent qu’Apple garder une emprise étroite sur les réparations d’iPhone est mauvais pour les consommateurs, les entreprises indépendantes et l’environnement. En 2019, iFixit a même lancé une campagne « Je suis un génie » pour encourager les masses à réparer leurs propres appareils.

Notamment, le Royaume-Uni vient d’introduire une nouvelle loi sur le droit à la réparation, mais en l’occurrence, elle exclut les smartphones et les ordinateurs. Nous devrons attendre et voir à quoi ressemble le projet de droit à la réparation de la FTC et comment cela pourrait avoir un impact sur Apple aux États-Unis.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :