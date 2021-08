Les modifications proposées au projet de loi sur l’infrastructure visent à clarifier la position des États-Unis en matière de cryptographie ⋆ Crypto new media

in

Plusieurs membres du Congrès des États-Unis travaillent ensemble pour proposer un amendement au nouveau projet de loi sur les infrastructures qui décrirait mieux ce que sont les courtiers en crypto et allégerait certaines des charges fiscales que le projet de loi devrait imposer aux investisseurs en crypto-monnaie.

La facture d’infrastructure va-t-elle changer ?

L’amendement est une initiative bipartite des sénateurs Ron Wyden de l’Oregon (démocrate) Cynthia Lummis du Wyoming (républicain) et Pat Toomey de Pennsylvanie (républicain). Ils pensent que le projet de loi, dans sa forme actuelle, vise à imposer des limites à l’innovation dans les espaces cryptographiques et financiers et pourrait potentiellement empêcher les mineurs de bitcoins d’établir des activités à long terme aux États-Unis.

Le projet de loi sur l’infrastructure a été au centre d’une certaine controverse étant donné qu’il n’est pas tout à fait complet, et pourtant, les membres du Congrès ont choisi de voter quand même. L’une des grandes choses à propos du projet de loi est qu’il vise à taxer encore plus les investisseurs en cryptographie. Cette taxation est censée mettre en jeu 28 milliards de dollars supplémentaires que le pays consacrerait ensuite à ses systèmes électriques et de transport en difficulté.

Lummis, Wyden et Toomey connaissent maintenant une «concurrence» de la part de trois autres sénateurs, qui proposent un nouvel amendement au projet de loi qui obtient finalement le soutien de Joe Biden. Les sénateurs proposant ce nouvel amendement sont Krysten Sinema de l’Arizona (démocrate), Rob Portman de l’Ohio (républicain) et Mark Warner de Virginie (démocrate). Apparemment, ce nouveau projet de loi est conçu pour empêcher l’évasion fiscale par l’utilisation de la cryptographie.

Discutant du nouvel amendement, le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Andrew Bates, a expliqué dans une interview :

L’Administration estime que cette disposition renforcera la conformité fiscale dans ce domaine émergent de la finance et garantira que les contribuables à revenu élevé contribuent ce qu’ils doivent en vertu de la loi. Nous sommes reconnaissants au président Wyden pour son leadership en poussant le Sénat à se pencher sur cette question. Cependant, nous pensons que l’amendement alternatif… atteint le bon équilibre.

Wyden, Toomey et Lummis ont juré de riposter, affirmant qu’ils ne sont pas fans de l’amendement nouvellement proposé par leurs trois homologues. Ils prétendent que ce nouvel amendement joue les favoris avec certaines parties de l’industrie de la cryptographie tout en ignorant complètement les autres. Wyden a expliqué sur les réseaux sociaux :

L’amendement Warner-Portman-Sinema fournit un refuge approuvé par le gouvernement pour la forme de technologie de cryptographie la plus dommageable pour le climat appelée preuve de travail. Ce serait une erreur pour le climat et pour l’innovation d’avancer cet amendement.

Le langage est “trop ​​large”

En attendant, de nombreux analystes critiquent la langue originale du projet de loi, affirmant que le verbiage utilisé pour décrire un courtier en crypto est « trop large ». Ces mots sont venus du chercheur principal du R Street Institute, Bryson Bort, qui a également mentionné :

Le problème était qu’il s’agissait d’une définition si large. Cela signifie-t-il que les personnes qui créent des logiciels utilisés par les mineurs de crypto-monnaies vont-elles devoir faire rapport à l’IRS ?

