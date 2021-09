Les modifications récentes de Siri suppriment les fonctionnalités d’appel, d’e-mail et de messagerie vocale utilisées par les utilisateurs malvoyants et aveugles

in

Avec la récente version d’iOS 15, Apple semble avoir apporté quelques modifications aux fonctionnalités de Siri qui ont supprimé les fonctionnalités sur lesquelles les utilisateurs d’iPhone aveugles et malvoyants comptent.



Plusieurs commandes ‌Siri‌ qui fournissent des détails sur les appels téléphoniques, les messages vocaux et l’envoi d’e-mails ne semblent plus fonctionner. Les commandes suivantes fonctionnaient auparavant, mais ont récemment été supprimées.

Ai-je des messages vocaux ? Écouter mes messages vocaux Consulter l’historique de mes appels Consulter mes appels récents Qui m’a appelé ? Envoyer un e-mail Envoyer un e-mail à [person]

Au cours des deux dernières semaines, nous avons reçu plusieurs e-mails d’utilisateurs d’‌iPhone‌ qui ne disposent pas de cette fonctionnalité clé de ‌Siri‌, ou de leurs proches qui tentent de les aider à naviguer dans les changements. Les suppressions de fonctionnalités ‌Siri‌ ont également été documentées sur les forums AppleVis pour les utilisateurs aveugles et malvoyants des produits Apple.

L’une des personnes que je soutiens m’a dit qu’elle ne pouvait plus utiliser Siri pour envoyer des e-mails depuis son iPhone 8 avec iOS 14. J’ai essayé sur mon iPhone SE avec iOS 15.0 et la réponse de Siri était “désolé, je ne peux pas aider Par la suite, j’ai eu la même réponse sur un téléphone sous iOS 12. S’il s’agit d’une suppression délibérée de fonctionnalités, c’est certainement une perte pour certains utilisateurs malvoyants qui trouvent que c’est un moyen pratique d’envoyer un bref e-mail. Avant cette dernière mise à jour iOS, si Siri était invité à lire la messagerie vocale, Siri le ferait – maintenant, Siri déclare simplement qu’il ne peut pas le faire. Essayer de trouver un moyen de contourner le problème car mon père qui est complètement aveugle s’est fortement appuyé sur cette fonctionnalité. Ma sœur est aveugle et Siri répondrait aux commandes vocales, c’est-à-dire lire mon texte, appeler Barbara, répondre aux questions concernant la météo et, surtout, dire à ma sœur qui l’a appelée. À ce jour, la réponse de Siri est “Je ne peux pas aider avec ça”. Le système a-t-il changé ? Y a-t-il quelque chose sur l’iPhone qui doit être activé pour que Siri aide ma sœur à savoir qui l’a appelée dans le passé ?

Demander à ‌Siri‌ de fournir des détails sur les appels téléphoniques ou les messages vocaux récents entraîne la réponse suivante : « Je ne peux pas vous aider, mais vous pouvez me demander d’ouvrir l’application Téléphone ». Poser des questions sur les e-mails suscite une réponse similaire sur l’incapacité de ‌Siri‌ à vous aider.

Il convient de noter qu’il est toujours possible de demander à Siri‌ de lire le message vocal le plus récent disponible, ou un message vocal d’une personne spécifique, mais ‌Siri‌ ne lira pas une liste de tous les messages vocaux disponibles. Les commandes ‌Siri‌ semblent avoir disparu lors de la sortie de ‌iOS 15‌, mais les utilisateurs d’iOS 14 ne peuvent plus les utiliser, donc ce n’est pas un problème lié à ‌iOS 15‌.

Nous avons demandé à Apple de nous dire s’il s’agissait d’un bogue ou s’il existait d’autres commandes disponibles pour les utilisateurs, mais après plusieurs jours d’attente d’une réponse, nous n’avons pas eu de réponse. Un utilisateur des forums AppleVis a parlé au support Apple et a été informé qu’Apple était au courant du problème, il est donc possible que cette fonctionnalité soit ré-ajoutée à un moment donné.