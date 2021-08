Les mods de Grand Theft Auto touchés par les avis DMCA interactifs de Take-Two

Capture d’écran : Jeux Rockstar

Une vague de modifications de Grand Theft Auto a été touchée par les grèves du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de l’éditeur Take-Two Interactive, selon une déclaration publiée hier sur le référentiel de mods populaire LibertyCity.

“Tous ces mods étaient des ports des emplacements, des villes, des voitures et des personnages d’anciens titres de Rockstar Games sur les nouveaux moteurs de Grand Theft Auto”, a écrit l’administrateur de LibertyCity, jdayke. « Les mods ne seront plus disponibles au téléchargement sur LibertyCity. »

Les fichiers touchés par les avis de retrait incluent Vice Cry: Remastered, un mod populaire qui a porté la carte Grand Theft Auto: Vice City sur Grand Theft Auto V, et SA2LC, qui a également recréé Grand Theft Auto: San Andreas dans Grand Theft Auto III. D’autres, comme OpenManhunt et Bullworth, ont ajouté des actifs des franchises Manhunt et Bully à San Andreas et Grand Theft Auto V, respectivement.

Cela survient moins d’un mois après une précédente vague d’avis DMCA contre les anciennes modifications de Grand Theft Auto sur ModDB, un site de modding beaucoup plus grand. Tout comme les démontages de cette semaine, Take-Two a largement ciblé les mods qui ont converti les anciens actifs de Grand Theft Auto en moteurs plus récents.

“Je veux juste dire maintenant que nous ne pouvons littéralement pas faire grand chose d’autre que de nous conformer à un DMCA”, a tweeté le responsable de la communauté ModDB David Driver-Gomm à l’époque, “mais en tant que moddeur de divers jeux qui a expédié quelques mods dans son temps, cela m’a attristé aussi. J’aimerais qu’il y ait autre chose à faire.

« Il convient de noter les CLUF pour de nombreux [Grand Theft Auto games] interdire la modification, donc si j’étais vous, j’essaierais de me tourner vers des jeux de modding moins susceptibles d’aboutir à ce résultat, ou au moins de faire des sauvegardes de votre travail au cas où il serait contesté plus tard », a ajouté Driver-Gomm dans un suivi tweeter.

Ozark, un menu de triche pour Grand Theft Auto V, a également été supprimé hier selon une annonce publiée sur son serveur officiel Discord. Certains utilisateurs, cependant, pensent que le créateur exécute une escroquerie de sortie pour éviter de livrer les achats tout en pivotant vers un tout nouveau projet. Contrairement aux ports mentionnés ci-dessus, la suppression d’Ozark a été largement célébrée en raison de sa réputation de ruiner l’expérience multijoueur de Grand Theft Auto Online.

Kotaku a contacté Rockstar Games à propos de la situation mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

On ne sait pas pour le moment ce qui a rendu Take-Two si heureux, mais la spéculation courante est que cela a à voir avec le trio de remasters que la société a mentionné lors d’un récent appel de résultats. Si Rockstar travaille actuellement sur la refonte de jeux comme Grand Theft Auto: Vice City et San Andreas pour les consoles modernes, Take-Two voudrait naturellement – ​​enfin, « naturellement » dans le cerveau empoisonné des dirigeants d’entreprise avides, au moins – vouloir se classer troisième. -des développeurs de party qui font ce genre de travail pro bono depuis des années.