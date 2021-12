Les mods OnePlus GCam ne fonctionnent pas sur Oxygen OS 12

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Les mods OnePlus GCam et d’autres applications de caméra tierces ne fonctionnent pas correctement avec Oxygen OS 12. Le logiciel du téléphone limite toutes les applications de caméra tierces à l’utilisation uniquement du capteur principal. Color OS 12, sur lequel Oxygen OS 12 est basé, a également cette limitation. OnePlus devra changer les choses pour y remédier.

Dans le passé, les téléphones OnePlus avaient des systèmes d’appareil photo qui n’étaient tout simplement pas aussi bons que les principaux concurrents. Pour rectifier cela, les fans adeptes de la technologie échangeraient l’application d’appareil photo OnePlus native avec un port Google Camera (GCam). Cela leur a permis d’obtenir les fonctionnalités de l’appareil photo et l’intelligence de la photographie informatique d’un téléphone Google Pixel mais sur un téléphone OnePlus.

Voir également: Les meilleurs téléphones avec appareil photo que vous pouvez obtenir

Selon Android Police, Oxygen OS 12 basé sur Android 12 limite l’accès à la suite complète de matériel de caméra. Cela signifie que toute application de caméra tierce, qu’il s’agisse d’un mod GCam ou d’une application du Google Play Store, ne peut accéder qu’au capteur principal de la caméra. Dans le cas du OnePlus 9 Pro, cela signifierait que les capteurs ultra-large, téléobjectif et monochrome seraient interdits.

Bien que cela permettrait toujours à un mod OnePlus GCam de fonctionner, cela ne fonctionnerait pas aussi efficacement. En tant que tel, la communauté de modding GCam conseille aux utilisateurs de ne pas passer à Oxygen OS 12.

Pas de prise en charge de OnePlus GCam : ne pas mettre à niveau vers Android 12

Bien sûr, OnePlus a déjà sorti sa mise à niveau officielle vers Oxygen OS 12, qui a été initialement lancé pour les OnePlus 9 et 9 Pro la semaine dernière. Cette version était remplie de bugs et a reçu un contrecoup incroyablement négatif de la part des utilisateurs. À partir d’aujourd’hui, à moins que vous ne le cherchiez, vous ne verrez pas Android 12 sur votre téléphone OnePlus de si tôt.

Théoriquement, la prise en charge du mod OnePlus GCam pourrait revenir lors du prochain essai de lancement d’Oxygen OS 12. Après tout, OnePlus n’a jamais eu de problème avec les applications de caméra tierces accédant à la suite complète d’objectifs. Mais, étant donné qu’Oxygen OS 12 est basé sur Color OS 12 d’Oppo, cela pourrait ne pas se produire.

Contrairement à OnePlus, Oppo n’a pas été très amical envers les applications de caméra tierces. Il est très possible qu’en raison du code de base d’Oxygen OS 12, OnePlus ne fasse pas le travail pour permettre un accès complet aux applications tierces.

En d’autres termes, si vous appréciez les mods OnePlus GCam, vous devez rester à l’écart d’Oxygen OS 12. Vous pouvez soit rester sur Oxygen OS 11, soit rooter/déverrouiller votre téléphone et installer une ROM personnalisée.

Il est possible que OnePlus change de ton ici et ramène la prise en charge de GCam pour Oxygen OS 12, à chaque fois qu’il revient. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Pour l’instant, cependant, les utilisateurs de GCam doivent éviter les mises à jour.

commentaires