Les mods prouvent que Respawn a raison à 100%, le wallrunning de Titanfall ne devrait pas être dans Apex Legends

Lorsque Apex Legends a été lancé pour la première fois en février 2019, les gens ont d’abord été surpris que la bataille royale du développeur Respawn n’inclue pas les mécaniques satisfaisantes de wallrunning de Titanfall et Titanfall 2. Maintenant, grâce aux mods Apex Legends, nous pouvons voir qu’ils ont eu raison de faire ce choix.

Récemment, plusieurs créateurs de YouTuber ont commencé à utiliser une version non officielle et modifiable d’Apex Legends pour publier des contenus amusants. Si vous sautez sur YouTube, vous pouvez trouver de nombreuses vidéos sur ce que cela pourrait être de manier deux armes ou de recharger instantanément la capacité tactique de Pathfinder pour qu’il puisse se balancer autour de World’s Edge comme Spider-Man.

Cependant, la vidéo qui a connu le plus de succès récemment est celle du créateur Mok3ysnip3r, dans laquelle ils montrent à quoi cela ressemblerait si le double saut et le wallrunning de Titanfall 2 étaient dans Apex Legends.

La vidéo ne dure que 40 secondes, mais c’est plus que suffisant pour se rendre compte que Respawn est 100% correct dans son évaluation. Il n’y a aucun moyen d’implémenter le wallrunning dans ce jeu et d’offrir quelque chose qui ressemble à une expérience équilibrée. Les personnages voyagent trop rapidement via le wallrunning de Titanfall pour qu’il fonctionne dans un cadre de bataille royale, en particulier dans Apex Legends où le gilet pare-balles rend chaque cible beaucoup plus durable que les pilotes de Titanfall 2.

Le wallrunning a déjà été techniquement dans Apex Legends, mais seulement pour un temps limité – vous avez acquis des capacités de wallrunning lorsque vous êtes tué et ramené en tant qu’ombre dans Shadow Royale, un mode qui faisait partie de l’événement Fight or Fright d’octobre 2020.

Au cours de cet événement, le sujet de l’inclusion du wallrunning dans la base Apex Legends a de nouveau fait surface. Daniel Klein, concepteur de jeu en chef d’Apex Legends à l’époque, a réitéré que le wallrunning ne viendrait probablement jamais à la bataille royale à titre permanent.

“Je dirais qu’il est très peu probable que nous ayons jamais mis un mur et un double saut sur une légende complète”, a écrit Klein sur Reddit. “Nous avions beaucoup plus de latitude avec les Shadows car ils n’ont pas d’armes et ce n’est pas important de les chasser (car ils réapparaissent quand vous les tuez de toute façon).”

« Lorsque vous poursuivez un ennemi et que vous perdez la ligne de vue sur lui, vous devez effectuer un calcul mental : étant donné le temps écoulé depuis que vous les avez vus pour la dernière fois, où pourraient-ils se trouver ? Il y a un espace de possibilité en forme de goutte qui grandit avec Ainsi, lorsque vous tournez au même coin deux secondes plus tard, vous savez qu’il n’y a pas une longue liste d’endroits où ils auraient pu aller ; vous pouvez rapidement en vérifier un ou deux et avoir une bonne idée de l’endroit où ils ont dû aller. Cela permet vous permettre de comprendre les lignes de front du combat et d’où le danger est susceptible de venir.”

Je dois être d’accord avec tout ça. Après avoir vu un Octane double sauter et se frayer un chemin à travers World’s Edge en quelques secondes, je ne veux pas non plus de cela de façon permanente dans Apex Legends.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.