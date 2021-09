Les mods Skater XL ont un problème de peau blanche

Image: Studios Easy Day

Skater XL, le simulateur de skateboard développé par Easy Day Studios, est l’une des deux entrées de genre les plus récentes qui tentent de capturer l’air du temps de Skate d’EA. Le jeu vous plonge dans une myriade de cartes sélectionnables, chacune remplie de divers obstacles (tels que des bancs et des rails) à contourner, tout en patinant en tant qu’athlète signé comme Evan Smith ou en tant que personnage créé de votre propre imagination. Skater XL est également livré avec une multitude de mods créés par la communauté sur console et PC. Mais étrangement, il semble que les mods de la console en particulier favorisent beaucoup plus les tons chair plus blancs.

Sur PlayStation 4, où j’ai joué, la scène des mods Skater XL n’est pas vraiment florissante. Cependant, il y a quelques 501 mods disponibles au téléchargement, avec de nouveaux ajoutés à chaque lune bleue (et il n’y a aucun moyen de savoir quand ils tombent). La plupart sont destinés aux decks, chapeaux, chemises, camions et roues, parmi lesquels il y a 459 pièces d’équipement pour votre personnage personnalisé que vous pouvez installer sur votre disque dur. Ensuite, il y a quelques cartes vraiment cool créées par la communauté pour des lieux emblématiques, comme Embarcadero Plaza à San Francisco et Québec Skate Plaza au Canada. Des mods comme ceux-ci donnent vie à la riche et assez longue histoire du skateboard – de la culture, du style, des spots légendaires, etc.

Mais le créateur du personnage du jeu et, plus précisément, les mods qui modifient votre apparence, sont démoralisants. Parce qu’il n’y a pas assez de protagonistes noirs dans les jeux vidéo, j’ai tendance à créer un avatar qui me ressemble ou qui a un teint plus foncé. Skater XL vous permet de créer un personnage avec l’un des quatre tons de peau – clair, moyen clair, moyennement foncé (ma préférence) et foncé – mais le mod que vous choisissez d’équiper remplace la teinte de la peau de votre personnage. Alors, disons que vous créez un patineur à la peau foncée, puis choisissez l’un des mods d’équipement les plus populaires du jeu : Full-Body Traditional Tattoos. Bien que tout ce que le mod fasse est d’ajouter des tatouages ​​​​traditionnels américains à votre personnage créé, parce que le personnage de base du mod est un mec blanc, vous êtes maintenant un mec qui a des tatouages ​​​​traditionnels américains. La même chose arrive à n’importe quel personnage créé chaque fois que vous équipez un mod qui a une personne blanche comme image de base.

Il convient de noter que bien qu’il existe quelques mods créés par les développeurs eux-mêmes (comme le Primitive Skatepark), la plupart sont conçus et téléchargés par les fans du jeu. De plus, il semble que les moddeurs aient le choix de la couleur de peau que prend leur création, illustrant apparemment que la communauté du jeu préfèrerait répondre à la blancheur.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de mods pour les tons chair plus foncés dans Skater XL. Mais je serais un menteur si je disais que les options sont nombreuses. En fait, sur les 459 mods d’équipement, il n’y a que sept mods de peau foncée, avec un pour les tatouages ​​et les autres sont des chaussettes. (Il y en a quelques autres sur PC, mais pas beaucoup.) Vous avez créé un patineur à la peau moyennement foncée et vous voulez une barbe ? Désolé, ce mod est réservé à ce mec blanc. Et les tatouages ​​de la tête aux pieds ? Comme tous les autres, il remplacera votre teint et vous transformera en un mec blanc.

Les choses s’améliorent légèrement pour les patineuses dans Skater XL, mais pas assez pour être festives. Sur console, il n’y a aucun mod à la peau foncée pour les femmes. Au total, le jeu contient 12 mods, avec un seul appliquant des tatouages ​​à, vous l’aurez deviné, la peau blanche. Il y a un seul mod disponible pour tous les tons de peau à équiper, mais c’est une misérable paire de jeans déchirés. Sinon, tout comme pour les teints plus foncés, les choix de Skater XL pour modifier l’apparence d’une femme dans le jeu sont au mieux dérisoires et au pire insultants.

Nous avons contacté Easy Day Studios pour obtenir des éclaircissements et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

Il est déroutant de voir une sélection aussi mince de modifications dans le jeu pour des teints autres que le blanc et, de plus, il est déroutant qu’elles remplacent toutes le teint de votre personnage créé. Cela contraste fortement avec l’inclusion naissante du skateboarding ces dernières années, comme en témoigne l’émission de skateboard de HBO, Betty. Même le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk vous donne plus de liberté avec votre personnage créé en ne verrouillant pas les objets à un genre, illustrant ainsi l’importance de la représentation.

Et c’est ce que ces mods de Slater XL perpétuent à leur insu : l’idée que le skate est spécifiquement pour les cishet white dudes, un club de garçons où les autres sont exclus parce qu’ils ne ressemblent pas à la majorité. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Il suffit de regarder le paysage du skateboard. Vous avez des déchiqueteuses comme Alexis Sablone et Elissa Steamer, qui ouvrent la voie aux femmes depuis des décennies. Il existe des athlètes de couleur populaires tels que Nyjah Huston et Zion Wright. Et même des skateurs non binaires comme Alana Smith et Leo Baker. Tout cela prouve que le patinage est pour tout le monde. Il est donc dommage que Skater XL et sa communauté de modding semblent plutôt s’aliéner que d’inclure.