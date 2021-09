Les mods TF2 populaires supprimés d’Internet pour des raisons inconnues

Image: Valve / Kotaku

Voici une étrange nouvelle : deux mods populaires de Team Fortress 2 ont soudainement et mystérieusement été supprimés d’Internet et ne peuvent plus être téléchargés. Selon les développeurs, cela est dû à des “arrangements avec Valve”, mais aucune des deux équipes n’a expliqué ce que cela signifie. Selon les développeurs des deux mods, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

Team Fortress 2 est un FPS compétitif basé sur des classes en ligne développé et publié par Valve et publié pour la première fois en 2007. Depuis lors, il a continué à bénéficier d’un soutien à long terme et sporadique de Valve. Il a aussi des chapeaux. Vous avez probablement entendu parler des chapeaux. Il possède également une communauté assez importante de joueurs et de moddeurs purs et durs qui jouent encore régulièrement au jeu. Deux mods populaires parmi la communauté sont Open Fortress et TF2 Classic. Mais, au moins pour l’instant, ces mods ne sont plus disponibles au téléchargement et à l’installation.

Le 10 septembre, exactement à la même heure, les comptes Twitter d’Open Fortress et de TF2 Classic publiaient des messages étrangement similaires. Les deux équipes de mod ont annoncé qu’elles désactivaient temporairement tous les téléchargements officiels de leurs mods TF2 respectifs. Et tous deux ont expliqué que cela était dû à un “arrangement avec Valve” mais n’ont donné aucun autre détail et ont promis aux fans de “rester à l’écoute” pour plus d’informations.

Deux jours plus tard, les deux mods ne peuvent toujours pas être téléchargés depuis le site officiel de l’un ou l’autre projet.

G/O Media peut toucher une commission

Ceci étant Internet, certains joueurs ont paniqué et craignaient que Valve soit intervenu et ait utilisé des moyens légaux pour fermer les mods.

Kotaku a contacté Valve au sujet des mods supprimés.

Mais, comme mentionné dans les tweets, cette désactivation des téléchargements n’est que temporaire. Il est donc peu probable que Valve ait émis une réclamation DMCA sur l’un ou l’autre mod ou ait menacé l’une ou l’autre équipe de cesser et de s’abstenir, car ce sont des moyens plus permanents de supprimer du contenu. Et s’il est vrai que certaines entreprises – Take-Two et Nintendo, par exemple – s’empressent d’attaquer les développeurs de la communauté pour créer des mods ou des jeux de fans, Valve n’a jamais été comme ça. Enfer, ils ont laissé les jeux de fans basés sur Half-Life devenir des produits de vente au détail complets qui sont maintenant vendus sur Steam.

Et les deux mods sont toujours en vie, avec des gens qui les jouent actuellement. Vous ne pouvez tout simplement pas télécharger l’un ou l’autre mod pour le moment.

La théorie populaire est que les deux mods pourraient être déplacés officiellement sur Steam ou fusionnés dans vanilla TF2 dans une certaine mesure. Cela expliquerait la réaction calme et détendue des développeurs sur Discord, où ils ont assuré aux gens qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter ou de paniquer. Bien qu’ils n’aient pas non plus de détails supplémentaires à partager, ils n’ont pas donné de date pour laquelle les téléchargements seraient à nouveau disponibles.

Open Fortress est un mod qui est un projet TF2 gratuit et open source qui vise à introduire de nouveaux modes de jeu, personnages, histoires et bien plus encore dans l’actuel « Univers TF2 ». TF2 Classic est un mod qui essaie de recréer les premières années du jeu de tir en ligne pour les joueurs qui manquent les vieux jours plus simples et moins sauvages.