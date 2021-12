Les moines chantent le thème Halo

Ah Noël. La saison des chants de Noël, le capitalisme et une poignée de messages religieux résiduels. Certains diraient que c’est le combo parfait, mais maintenant nous savons que ce n’est tout simplement pas vrai – la vraie combinaison gagnante est trois moines grégoriens et l’emblématique Thème Halo chanson. Avec Halo infini envoyant des millions de trentenaires dans une surcharge nostalgique chaleureuse et floue, il n’y a pas de meilleur moment pour vous procurer un hit viral effronté – et c’est exactement ce que ces gars talentueux ont réalisé.

Enfilant les robes de chambre les plus cool que vous ayez jamais vues, ces chanteurs talentueux se sont rendus à la cathédrale d’Helsinki pour profiter du cadre magnifique et de l’acoustique fabuleuse. Entièrement acapella, c’est une performance extrêmement impressionnante, avec chaque harmonie en couches résultant en une interprétation atmosphérique époustouflante du classique Halo.

Nous aimons aussi beaucoup le sapin de Noël en arrière-plan. Notre seul reproche ? Il aurait vraiment dû y avoir un geezer habillé comme un Master Chief courant en faisant semblant de combattre l’alliance, juste devant eux.

Malgré les demandes ridicules mises à part, criez à Joonas Pajari, William Haggblom et Tuomas Tenkanen de The Game Music Collective – continuez votre excellent travail. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons jouer à Halo:Infinite… eh bien, en supposant que cela n’efface pas notre fichier de sauvegarde de toute façon.