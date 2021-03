Les moins de 21 ans de l’Angleterre lugubre quittent Aidy Boothroyd et la FA avec des questions à répondre

L’équipe est au bord d’une autre sortie anticipée du Championnat d’Europe, tandis que Boothyroyd s’accroche à son poste de manager alors que la FA se prépare pour le débriefing d’un tournoi abordé avec de grands espoirs mais ruiné par deux défaites en quatre jours.

Les défaites contre la Suisse puis le Portugal hier soir signifient que le sort de l’Angleterre est hors de leurs mains avant leur dernier match de groupe contre la Croatie mercredi.

Une équipe remplie de talent n’a pas réussi un seul tir cadré en jeu ouvert dans ses deux matchs jusqu’à présent.

Alors qu’il était sans Callum Hudson-Odoi blessé la nuit dernière, il y avait encore beaucoup de talent à la disposition de Boothroyd. L’Angleterre peut avoir une abondance de talents d’attaque, mais sans direction claire et sans confiance, elle est gaspillée.

Ce sera une préoccupation pour toutes les parties concernées, y compris le nouveau directeur technique de la FA, John McDermott, qui est en Slovénie et surveille de près tout.

Comment une équipe qui a battu le record de buts en qualifications – marquant 34 buts en 10 matches – peut devenir si brutale est une énigme inquiétante. Ils doivent rapidement redécouvrir cette forme pour avoir une chance.

Lever l’équipe maintenant sera une tâche difficile et Boothroyd consultera le manager senior Gareth Southgate avant le match de mercredi, lorsque l’Angleterre devra battre la Croatie par deux buts nets et espérer que l’autre match de son groupe parviendra à la phase à élimination directe.

L’Angleterre a un bilan lamentable au Championnat d’Europe des moins de 21 ans. Ils n’ont remporté que huit matchs en finale du tournoi depuis 1988 et Boothroyd, l’ancien manager de Watford qui est sans contrat cet été, a appelé à une FA pour revoir leurs difficultés.

Boothroyd a déclaré: « Je ne peux pas être blâmé pour les autres mais j’ai expérimenté arriver en demi-finale et ne pas sortir du groupe il y a quelques années et cette situation, tous avec des équipes différentes et c’est un C’est quelque chose que nous devons revoir.

« Nous avons eu beaucoup de succès et c’est une période difficile, mais ce n’est pas le moment de se morfondre, c’est le moment de parler de ce qui s’est passé et de la façon dont cela peut être amélioré. »

Sur les faibles perspectives de l’Angleterre, Boothroyd a déclaré: «Nous avons encore une chance. C’est une mince chance mathématique, mais nous avons encore une chance, donc nous allons la chercher. Je vais avoir du mal, tout comme les joueurs, à se relever, mais c’est le travail.

L’Angleterre a au moins fait preuve de plus d’énergie et d’intention contre le Portugal qu’elle ne l’avait fait contre la Suisse, mais aucun plan clair ne semblait indiquer comment se placer derrière ses adversaires.

Cette équipe de joueurs n’est pas aussi talentueuse que celle qui s’est effondrée après avoir perdu ses deux premiers matchs en 2019, donc leurs mauvais résultats ne devraient peut-être pas être une énorme surprise.

Mais le but des moins de 21 ans est que les joueurs grandissent, se développent et apprennent. L’apprentissage était le message après la défaite de la Suisse. C’est à nouveau après la défaite du Portugal.

Les joueurs peuvent grandir et apprendre à réagir en vue des seniors, mais à travers deux tournois abjects pour ce groupe, Boothroyd semble avoir peu appris.