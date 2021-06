Les moins de 30 ans invités à prendre des rendez-vous contre les coronavirus à partir de cette semaine

P

Les personnes de moins de 30 ans seront invitées à prendre leur rendez-vous pour le vaccin contre le coronavirus à partir de cette semaine.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la prochaine baisse de la tranche d’âge rapprocherait le pays «d’un pas de plus» pour voir tous les adultes se voir offrir un jab.

Le gouvernement s’est fixé comme objectif de proposer une première dose à chaque adulte au Royaume-Uni d’ici la fin juillet.

M. Hancock a déclaré à l’émission Trevor Phillips On Sunday de Sky News que les vaccins avaient “coupé mais pas rompu” le lien entre une augmentation des cas et une augmentation du nombre de personnes admises à l’hôpital.

Il a déclaré: «La majorité des personnes hospitalisées en ce moment ne sont pas vaccinées.

«Cette semaine, nous allons ouvrir les vaccins aux moins de 30 ans et nous nous rapprochons donc du point où nous avons pu offrir le vaccin à tous les adultes de ce pays.

« Ensuite, une fois que tout le monde aura reçu sa deuxième dose, vous obtiendrez cette protection que nous voyons actuellement chez les personnes âgées, vous obtiendrez cette protection dans toute la population adulte. »

Doses de vaccin Covid-19 au Royaume-Uni / PA Graphics

La nouvelle survient alors que les personnes qui ont été contactées pour avancer leur deuxième rendez-vous pour le vaccin contre le coronavirus sont invitées à changer de réservation dès que possible.

Le Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a recommandé en mai que l’intervalle de deuxième dose soit réduit de 12 semaines à huit semaines pour les personnes âgées de 50 ans et plus, ainsi que pour les personnes cliniquement vulnérables.

Cette décision vise à lutter contre la propagation de la variante Covid-19 détectée pour la première fois en Inde, également connue sous le nom de variante Delta.

Plus de 40 millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont jusqu’à présent reçu une première dose d’un vaccin.

Les données gouvernementales jusqu’au 4 juin montrent que sur les 67 284 864 injections administrées au Royaume-Uni jusqu’à présent, 40 124 229 étaient des premières doses tandis que 27 160 635 étaient des deuxièmes doses.