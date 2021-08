Les moments d’émotion qui ont marqué le Mexique à Tokyo 2020

Les Jeux olympiques rassembler des milliers d’athlètes internationaux qui, après des années de préparation, d’efforts et de sacrifices, se mesurent à leurs pairs à la recherche de la médaille tant attendue ou de concourir noblement au plus haut niveau, dans l’événement sportif le plus important au monde.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 nous ont laissé des moments de mise en lumière des athlètes mexicains – qu’ils soient montés sur un podium ou non – pour avoir représenté le pays de manière grandiose, imposant sa persévérance, ses conquêtes, ses rêves, et surtout sa résilience, après les difficultés vécues par la Pandémie.

Chez AS México, nous passons en revue les moments forts des athlètes aztèques qui ont écrit leur histoire aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

1. La première médaille pour le Mexique : Alejandra Valencia et Luis Álvarez – Médaille de bronze en tir à l’arc mixte : Si nous parlons de moments historiques dans ces Jeux Olympiques, nous devons mentionner le première médaille remportée par la délégation mexicaine, et celui qui signifiait aussi la médaille le plus rapide réalisé par le pays, lorsqu’il est atteint le premier jour de la compétition.

Le Mexique a débuté du pied droit dans le football masculin en battant l’équipe de France avec un score de quatre buts à un.

La première médaille pour la délégation mexicaine est venue grâce à Alejandra Valencia et Luis le « grand-père » Álvarez en tir à l’arc mixte.

Gabriela Agundez et Alejandra Orozco ont donné au Mexique une médaille de plus en saut synchronisé, cette fois les Mexicaines ont remporté le bronze.

Le Mexique a clôturé la phase de poules en s’imposant trois buts à zéro face à son homologue sud-africain et s’assurant ainsi sa place en quarts de finale.

La Mexicaine Alexa Moreno a réussi à atteindre une finale en saut à cheval et malgré sa quatrième place, elle est devenue la première gymnaste nationale à obtenir une telle reconnaissance.

Aremi Fuentes a reçu la médaille de bronze en haltérophilie féminine dans la catégorie 76 kg, la quatrième au tableau des médailles historiques de cette compétition.

Le Tricolore olympique a battu la Corée du Sud par un score de six buts à trois en quarts de finale. En fin de match, l’équipe mexicaine a réconforté quelques joueurs coréens effondrés.

Jose Balleza et Kevin Berlin sont passés tout près de monter sur le podium au saut synchronisé de 10 m hommes, mais ils sont restés à la quatrième place.

Jorge Martin Orozco a eu une participation exceptionnelle au tir sportif, à tel point qu’il a atteint la finale et s’est positionné en quatrième position.

Après quatre cycles olympiques complétés, Rommel Pacheco dit adieu aux piscines à 35 ans.

Dans le match pour la médaille de bronze, l’équipe olympique a affronté le Japon, où les Aztèques ont remporté le match trois buts à un.

Les joueurs mexicains sont à nouveau entrés dans l’histoire et sont montés sur le podium olympique, cette fois avec une médaille de bronze.

Le couple formé par Alejandra Valencia et Luis Álvarez est venu à la lutte pour la troisième place du tir à l’arc mixte contre la Turquie, après avoir perdu la demi-finale contre la Corée du Sud, l’une des puissances de ce sport. Dans la confrontation, Valence et Álvarez ont battu Yasemin Anagoz et Mete Gazoz 6-2 et ils sont devenus les premiers Mexicains à monter sur le podium olympique et à ajouter la 70e médaille pour le Mexique aux Jeux olympiques.

2. Alejandra Orozco et Gabriela Agúndez – Médaille de bronze en plate-forme synchronisée de 10 mètres : Les plongeuses Alejandra Orozco et Gabriela Agúndez, qui à l’âge de 21 ans ont commencé leur première expérience olympique, ont remporté la deuxième médaille de bronze pour le Mexique dans l’épreuve de saut synchronisé de la plate-forme de 10 mètres lors d’un retour historique.

Les grands espoirs mexicains avaient commencé la compétition à la quatrième place du classement général, au deuxième plongeon ils sont tombés à la 7e place, mais ils ont finalement réussi à renverser la vapeur avec deux exécutions parfaites qui les ont placés à la 4e place, et ont bénéficié d’une erreur de la paire japonaise dans le dernier plongeon qui leur a permis de rester à la troisième place, derrière les États-Unis et la Chine. «Nous savions que nous étions à terre, mais nous savions aussi que nous étions dans le combat. Nous l’obtenons comme nous, les Mexicains, l’aimons le mieux. Nous n’abandonnons jamais jusqu’à la fin », a déclaré Agúndez une fois l’objectif atteint.

3. Aremi Fuentes – Médaille de bronze en Haltérophilie dans la catégorie 76 kilogrammes : La troisième émotion pour le Mexique est venue en haltérophilie, grâce à la belle performance de l’haltérophile Aremi Fuentes, 28 ans, qui a ajouté la troisième médaille pour la délégation aztèque, la 72e pour le pays dans l’histoire de la joute estivale et la quatrième en haltérophilie.

Celle née à Tonalá, Chiapas, a levé un total de 245 kg., Et s’est classée à la troisième place, derrière l’Américaine Kate Nye, qui a remporté l’argent, tandis que l’Équatorienne Neisi Dajomes a remporté l’or. “Si je reçois un commentaire qui veut diminuer mon estime de soi, ils ne peuvent pas le faire parce que je suis très clair sur ce que je veux., et cela ne m’affecte pas le moins du monde », a déclaré Aremi dans une interview. Une déclaration qui révèle votre concentration, votre force mentale et votre passion pour le sport.

4. Alexa Moreno – 4ème place en Saut à Cheval : Originaire de Mexicali, en Basse-Californie, Alexa Moreno a été l’une des grandes protagonistes mexicaines de Tokyo 2020, obtenant la quatrième place de la finale du Saut à cheval, le meilleur résultat pour le Mexique dans cette discipline aux Jeux Olympiques. L’athlète qui a su récupérer après les vives critiques qu’elle a reçues pour son physique aux Jeux Olympiques de Rio 2016, a été un exemple et une source de fierté pour tout un pays, montrant qu’il vaut toujours la peine d’avancer malgré les détracteurs, les blessures ou les complications. pouvoir se former.

Dans sa présentation, il a obtenu une note de 14 716 points et n’était qu’à 17 centièmes de suspendre le bronze qui était entre les mains du Sud-Coréen Seojeong Yeo., qui a obtenu un score total de 14 733. « Cette année a été particulièrement difficile, j’ai eu de nombreuses blessures et j’ai même besoin d’une opération. Elle n’était pas sûre de pouvoir y arriver. C’était un meilleur résultat que ce à quoi je m’attendais. Je me sentais très bien avec ce que j’ai fait, je ne changerais rien et je ne regrette rien », a déclaré la gymnaste qui a gagné le respect et l’admiration de tout le peuple mexicain.

5. Dafne Navarro et une finale historique de gymnastique au trampoline : Celle née à Guadalajara a fait ses débuts aux Jeux Olympiques, étant la première femme mexicaine à concourir dans la modalité de gymnastique sur trampoline, elle a pu réaliser quelque chose d’historique : se qualifier pour la finale. Le Jalisco, 25 ans, a réalisé une bonne performance globale, mais une erreur dans son dernier saut où il n’a pas pu contrôler correctement son atterrissage, ils l’ont laissée à une honorable huitième place avec un score final de 48 345. Et même s’il n’a pas pu monter sur le podium, il a montré que le Mexique a un avenir pour grandir, se démarquer et rivaliser fermement dans cette discipline.

6. Football – L’équipe de football mexicaine remporte le bronze : Avec une excellente performance, l’équipe de Jaime Lozano a battu massivement le Japon pour le match pour la troisième place et a réussi à accrocher la médaille de bronze et à monter sur le podium olympique avec le Brésil et l’Espagne. Une équipe qui s’est avérée être une équipe compétitive et qui a laissé une excellente image lors de son passage à Tokyo 2020.

El Tri a remporté quatre matches et n’a enregistré que deux défaites – contre les champions du Brésil (demi-finales) et contre le Japon (phase de groupes)-, a marqué 17 buts sur l’ensemble de la compétition, devenant ainsi l’équipe la plus marquante du tournoi. Une équipe qui a généré des illusions pour l’avenir, avec des joueurs aux conditions éprouvées qui, dans un premier temps, nourriront l’équipe nationale senior et compte tenu de ce qui précède, et qu’à court terme, des éléments tels qu’Alexis Vega, Johan Vázquez , Sebastián Córdova, devraient avoir la possibilité de poursuivre leur carrière en Europe.