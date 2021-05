Les moments forts de cette journée de la Primera Iberdrola

05/03/2021 à 11:55 CEST

Inès Sanchez

Après l’anniversaire après la qualification du Barça et de Chelsea pour la finale de l’UWCL, dans la Primera Iberdrola continuer dans leur combat particulier pour l’Europe et pour la permanence avant la prochaine campagne.

Levante gagne des positions par rapport au Real Madrid

Le Sporting de Huelva n’échoue généralement pas face aux plus grands. Et il l’a démontré à nouveau contre l’équipe de David Aznar, réalisant une égalité à 1 qui le rapproche de plus en plus de la demi-table. Ce point était transversal pour les Andalous alors qu’il s’agit pratiquement d’une défaite pour le Real Madrid, qui s’éloigne de Levante dans leur bataille pour la deuxième place de la compétition.

Ceux de María Pry ont obtenu une victoire très importante à Séville. Deux buts d’Andonova et Toletti ils ont rendu difficile pour l’équipe de Cristian Toro de continuer à progresser dans la compétition. Les Valenciennes parviennent à échapper à 3 points au Real Madrid et assurent ainsi leur deuxième place dans la Primera Iberdrola.

Betis Féminas donne un dossier pour la permanence

Ceux de Juan Carlos Amorós l’ont emporté dans un match incontournable. Ils ont battu EDF Logroño 0-1, un rival direct également en déclin. Cette victoire, couplée à la défaite de l’Espanyol contre Valence, leur a permis de quitter les positions de relégation pour la première fois cette saison. Les Bleues et les Blancs sont dans la position opposée. La défaite 2-1 contre les Blanquinegres les met sur le déclin après ne pas les occuper pendant des mois. SLes finales manquent à l’Espanyol pour atteindre la permanence la saison prochaine.

Madrid CFF et Granadilla crevent dans leur combat pour l’Europe

Il devient de plus en plus clair que Levante et le Real Madrid seront les deux clubs – avec le Barça – qui joueront contre l’UWCL la saison prochaine. Madrid CFF et Granadilla cumulent cinq et trois défaites consécutives dans la compétition nationale. Le premier est tombé hier contre le Deportivo 3-0. C’est la sixième victoire en 27 matchs disputés. De leur côté, les Canaries ont perdu 2-1 contre Eibar. Pas même le penalty en faveur ne pouvait remédier à ce dernier match. Aujourd’hui, le seul qui pourrait se rapprocher de la deuxième et troisième place est la Real Sociedad, qui est actuellement confinée par des cas positifs dans l’équipe.

L’Atlético ne lève pas la tête

Ceux de Sánchez Vera ne trouvent toujours pas leur meilleure version. Un match nul dans l’un des derbies diminue à nouveau la possibilité de grimper des positions dans la Primera Iberdrola. Rayo Vallecano, malgré la situation qu’il a vécue en début de saison, a prouvé sa qualité dans la catégorie la plus élevée du football féminin. Cependant, l’Atlético n’est toujours pas l’équipe qu’ils étaient. Loin sont les luttes contre le Fútbol Club Barcelona pour le championnat de la compétition. Cette saison, ils se sont installés avec la table moyenne de la Primera Iberdrola.