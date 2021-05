Les moments forts du dernier jour de Primera Iberdrola

10 mai 2021 à 11h33 CEST

Inès Sanchez

Il devient de plus en plus clair comment le premier Iberdrola se terminera. Le Barça déjà proclamé champion après la cravate de Maria Pry’s, et avec le combat pour l’Europe déjà condamné, la seule chose qui reste à déchiffrer, ce sont les baisses de la saison.

L’Espanyol donne sa meilleure version contre Levante

Les Bleues et les Blancs ont réalisé un bon résultat dans le Dani Jarque. Un but de Baudet à dix minutes de la fin leur a donné un point important pour atteindre une permanence qui s’est compliquée ces derniers jours, après les progrès que montre Betis Féminas. Ceux d’Amorós n’ont pas perdu depuis le 21 mars contre Granadilla. Maintenant, ils sont sortis de leur descendance et dépendent d’eux-mêmes pour atteindre le salut.

Le Real Madrid s’approche des positions

L’équipe de David Aznar a battu Rayo 3-0 avec des buts de Kaci, Jessica Martínez et Marta Corredera. Une victoire, qui après le nul de Levante, les met à un point de deuxième place dans le tableau. Maintenant, ils dépendent du Levante pour pouvoir avancer. Ce sur quoi ils sont clairs, c’est que la saison prochaine, ils auront leurs premiers matchs à l’UWCL. Les deux clubs ont encore cinq finales pour matérialiser leur participation à la Ligue des champions la saison prochaine.

La lutte pour l’Europe décline

La Real Sociedad, Granadilla et Madrid s’éloignent de l’Europe. Si il y a quelques semaines la possibilité d’égaler le Real Madrid s’est renforcée, leur situation se complique de plus en plus après avoir dilué leurs performances ces derniers jours. Ceux de Natalia Arroyo sont tombés lors de leur premier match après avoir été confinés. Bien qu’ils aient pris les devants à la 82e minute avec un but d’Amaiur, l’Athletic les a battus avec des buts d’Oihane et Lucía García en 89 et 93.

La Granadilla s’accumule déjà quatre défaites d’affilée. Lors du dernier match, le Barça a gagné 0-1 en remportant mathématiquement la Primera Iberdrola avec une cible de l’équipe de jeunes Bruna Vilamala, qui affiche l’une des meilleures moyennes de score en Europe. Pire encore, la situation du Madrid CFF, qui a déjà accumulé six défaites consécutives en compétition nationale. C’est l’Atlético qui a gagné 0-1 samedi.

Une descente inévitable

Santa Teresa, Deportivo et EDF Logroño ont perdu et leur permanence à Primera Iberdrola est encore plus compliquée. Cinq matchs des résultats du championnat pratiquement impossible pour ces trois équipes de grimper des positions dans la compétition. L’Estrémadure et la Galice pourraient égaler l’Espanyol car elles ont un match moins disputé. Mais à ce stade du championnat, on leur demande des victoires dans tout ce qui reste de la compétition.