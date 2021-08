Les moments les plus cool des RH sans rendez-vous de Tim Anderson

in

Tim Anderson était déjà le joueur le plus cool du baseball, mais le match de jeudi soir contre les Yankees vient de le solidifier.

Anderson a frappé un coup de circuit pour envoyer les White Sox à une victoire de 9-8 sur les Yankees. C’est Anderson qui a mis la fin spectaculaire du match en fin de 9e avec la fin la plus appropriée pour l’expérience «Field of Dreams» de la Major League Baseball.

Il l’a également fait de la manière la plus cool possible. Il a su dès que la balle a quitté la batte. Il a juste commencé à marcher sur les bases, a signalé « c’est fini » et est rentré chez lui pour célébrer avec son équipe.

L’expérience n’aurait pas pu mieux se terminer. Eh bien, du moins si vous n’êtes pas un fan des Yankees, de toute façon.

Voici un aperçu des moments les plus cool du départ d’Anderson.

Anderson a tiré une page du manuel de Vince Carter. Il a signalé “c’est fini” et c’était, en effet, fini. C’était tellement cool, mec.

Je ne sais pas si Anderson montrait du doigt la foule ou le maïs ici, mais cela n’a pas vraiment d’importance. De toute façon, c’est de la dope. La joie à l’état pur de ce sprint ressort parfaitement.

Nous devrions tous aspirer à être aussi doux que ces deux-là un jour. Un jour.

Je ne sais pas si Tim Anderson saute ici ou s’il lévite simplement alimenté par une joie pure et sans mélange.

Vous savez déjà qu’il est temps de devenir fou avec les bouteilles d’eau. Quoi. Un instant.

C’était spectaculaire, mec. Tim Anderson. Certainement le joueur le plus cool du baseball. N’en débattez pas. Acceptez-le simplement.

