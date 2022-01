Les moments les plus drôles des «Golden Girls» de Betty White en tant que Rose Nylund

Avec une carrière de plusieurs décennies couvrant le cinéma et la télévision, il peut être difficile de choisir des moments forts pour quelqu’un comme Betty White.

Cependant, tout au long de ses années à l’écran, son rôle de Rose Nylund dans « The Golden Girls » se démarque comme un point positif sur son CV éblouissant.

La célèbre sitcom a vu White star comme l’une des quatre femmes plus âgées vivant ensemble à Miami, confrontées aux épreuves et aux tribulations de la vie quotidienne au cours de leurs années d’or. Rose était connue pour son grand cœur, son affinité pour sa ville natale du Minnesota et pour être moins que brillante.

À travers sept saisons et 177 épisodes, voici un aperçu de certains des moments les plus drôles de l’actrice de la comédie emblématique.

« Les frères ne peuvent pas épouser des sœurs »

Dans un épisode de 1991, la colocataire de Rose Blanche reçoit la visite de son frère Clayton. Clayton vient à Miami pour présenter son petit ami, Doug, à Blanche et annoncer leurs fiançailles.

« Je voulais que vous rencontriez Doug pour une raison très spéciale », dit Clayton à sa sœur. « Blanche, nous nous marions. »

« C’est impossible, Clayton, le frère ne peut pas épouser des sœurs », intervint Rose, supposant que Clayton voulait dire qu’il prévoyait d’épouser sa sœur. « Oh, c’est vrai, tu viens du Sud. »

« Ses yeux vont exploser »

Dans une tentative de donner quelques conseils à son amie Sophia, Rose a partagé une fois une « leçon » qu’elle a apprise lorsqu’elle était une jeune fille à St. Olaf, Minnesota.

« Si vous tenez un oiseau doucement, l’oiseau restera », a-t-elle déclaré. « Mais si vous serrez l’oiseau, ses yeux vont exploser. »

Sophia le regarda avec une expression impassible.

« Et M. Pet Shop Owner devient très irrité et ne vous laissera plus toucher les oiseaux », poursuit Rose. « Et les souris ? Il ne te laissera même pas entrer dans la pièce avec les souris.

« The Golden Girls » met en vedette (de gauche à droite) Estelle . dans le rôle de Sophia Petrillo, Bea Arthur dans le rôle de Dorothy Petrillo Zbornak, Rue McClanahan dans le rôle de Blanche Devereaux et Betty White dans le rôle de Rose Nylund. (Paul Drinkwater/Banque de photos NBCU)

‘St. Olaf Femme de l’année’

Un épisode de « Golden Girls » en 1988 a vu Rose être nominée pour un prix prestigieux de sa ville natale, la femme de l’année à St. Olaf. Elle l’a décrit comme « le plus grand honneur qui soit ».

« L’année dernière, Gretchen Lillihammer a gagné pour s’être précipitée dans la bibliothèque en feu et avoir sauvé tous les livres », s’est exclamée Rose. « Elle a pris deux livres dans une main et un dans l’autre et a couru comme les Dicken. »

Ses amis sont choqués d’apprendre que la bibliothèque de St. Olaf n’a que trois livres et demandent ce qui se passe une fois que quelqu’un a lu les trois.

« Je suppose que nous traverserons ce pont quand nous y arriverons », dit Rose.

‘Raide mort’

En discutant de maladies mystérieuses avec ses amis, Rose s’est souvenue d’un homme de Saint-Olaf décédé après avoir lutté contre une maladie non identifiée.

« Gustav Lungfish est tombé malade à cause de quelque chose de mystérieux et il a failli mourir. Eh bien, il est mort en fait », a-t-elle déclaré. « Puis au cimetière, Beatrice Lungfish, sa femme, n’arrêtait pas de crier : ‘Il est vivant, il est vivant, je l’entends depuis la tombe.' »

Rose a déclaré que la femme était sous sédation car tout le monde supposait que son chagrin provoquait des hallucinations.

Rose Nylund de Betty White était connue pour ne pas être très brillante. (Photo de CBS via .)

« Mais quand elle s’est réveillée de sa sédation, elle leur a dit qu’il avait dit de la tombe: » Nous n’avons jamais payé nos impôts sur le revenu de 78 à 86 « », a-t-elle poursuivi. « Et son partenaire a dit: » Seul Gustav le saurait, il doit être en vie. « »

« Alors ils se sont tous précipités vers le cimetière et toute la ville a commencé à creuser comme un fou, à genoux près de la tombe, utilisant même leurs mains, volant de la terre, Beatrice criant », a déclaré Rose. « Quand ils ont ouvert ce cercueil, il était là, mort comme un clou de porte. »

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son histoire « ridicule », Rose a déclaré: « Le fait est que Gustav n’est pas du tout mort de sa mystérieuse maladie, il a vécu et s’est rétabli. Le problème, c’est qu’il a récupéré pendant qu’il était enterré, donc au moment où ils ont eu pour lui, il était mort d’étouffement. »

« J’aime Lucy »

Tard dans la soirée, Rose a invité Dorothy à s’asseoir avec elle et Blanche pour regarder une émission télévisée intitulée « I Like Lucy ».

« ‘J’aime Lucy' », corrigea Blanche Rose.

« Eh bien, je ne l’ai pas encore vu donc je ne sais pas ce que je ressens », répond Rose.