La cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive à succès de Telemundo, Exatlon United States, touche déjà à sa fin. 30 semaines se sont écoulées où 24 athlètes ont commencé qui ont vécu l’expérience la plus transformatrice de leur vie. Avec des circuits impressionnants, des combats sans quartier, des moments difficiles, des pertes irréparables, et bien plus encore. La cinquième saison d’Exatlon États-Unis sera inoubliable et maintenant, à l’approche de la dernière nuit, nous allons passer en revue les moments qui ont rendu cette édition vraiment unique.

Les moments les plus émouvants d’EXATLON 5 USA

Les adieux eux-mêmes ne sont qu’un avant-goût de toutes les émotions complexes qui sont vécues en République dominicaine, théâtre d’Exatlon États-Unis depuis sa création. Comme le dit la commentatrice sportive Chelly Cantú, « Le bonheur, l’euphorie et la motivation » ne sont que quelques-uns des sentiments qui ont accompagné ces guerriers pendant plus de 7 mois où ils étaient complètement déterminés à atteindre la gloire et à atteindre cette dernière semaine avec la force nécessaire pour soulever. le trophée tant convoité qui les nommera champions de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté de Telemundo, qui passe en revue toutes les émotions les plus intenses vécues lors de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. Déjà près d’atteindre sa fin.

Les moments les plus dramatiques :

Andrea Nerio s’évanouit après avoir remporté son premier point : La participante de l’équipe Contendientes, Andrea Nerio, a été l’une des premières à partir en raison d’une grave blessure, mais sa participation n’en a pas moins été impressionnante. Gagnant son premier point dans la saison cinq, il a subi une panne d’électricité qui a tenu les concurrents et le public à l’affût.

Norma Palafox revit son moment le plus difficile : La femme forte de la Team Famosos s’est souvenue quand, lors de ses premiers pas chez Exatlon États-Unis, elle a été prévenue du décès inattendu de sa mère, à qui elle a promis de remporter le concours et c’est pourquoi aujourd’hui elle est déjà en route pour le grand final.

Le moment le plus difficile des Participants : Les hommes bleus, qui avaient déjà de l’expérience dans les arènes d’Exatlon États-Unis, ont décidé de cibler leurs coéquipiers, avec pour seule idée de marquer plus de points et de rebondir.

Le sérieux de la mère de Martín Keuchkerian : Le membre de la Team Contendientes a clairement indiqué que sa mère était sa plus grande motivation et la raison pour laquelle il était à Exatlon aux États-Unis, puisqu’il était en phase terminale d’une forme très agressive de cancer du pancréas. Quand il a empiré et est décédé plus tard, le public a été témoin de la force et de la galanterie de Martin, dans un moment personnel difficile.

Martín rapporte la mort de sa mère : Malgré le fait que les réseaux sociaux aient assuré que Martín Keuchkerian ne reviendrait pas, cela par le biais d’un appel vidéo, a communiqué à ses collègues la mort de sa mère, et aussi que dans ses plans, et à cause de la promesse qu’il avait faite, ils devaient revenir à la compétition.

Le départ de Raquel Becker : L’une des participantes les plus solides et les plus aimées, Raquel Becker a fondu en larmes lorsqu’elle a été éliminée et son départ continue d’être l’un des plus émouvants de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

Le câlin d’Erik et Martín : Après le retour de Martín Keuchkerian, il s’est mesuré à Erik Alejandro dans un duel pour la permanence, et le résultat de l’Uruguayen s’est traduit par une étreinte émotionnelle entre les deux rivaux, qui restera à jamais gravée dans les fans de la compétition.

Dave Sappelt contre Joseph Padilla : Expert en duels éliminatoires, le plus excitant fut peut-être le duel que Dave Sappelt a affronté contre Joseph Padilla.

Norma dédie des mots à sa mère : Les mots que Norma a dédiés à sa mère en ont fait pleurer plus d’un dans les sables, et à la maison.

Nicole Díaz a souffert d’amnésie temporaire : Après avoir terminé un circuit, Nicole a subi un coup à la tête qui a causé une amnésie temporaire et entraîné une détresse importante.

