Les moments les plus sombres de Ted Lasso sont les plus pertinents

in

Les critiques de l’émission Ted Lasso se sont longtemps plaints que ses personnages d’une douceur écoeurante et son protagoniste infaillible sont, pour le dire gentiment, une télévision impossible à regarder.

Certes, si vous ne regardez Ted Lasso que quelques minutes chaque semaine et que vous surprenez Ted en train de donner un discours d’encouragement à l’un de ses joueurs ou de ses pairs, vous pourriez commencer à soupçonner que le spectacle est duveteux. Ou plutôt, que Ted Lasso en tant que personnage est si saccharine dans sa façon de séduire méthodiquement les gens qu’il en devient insupportable au lieu d’être attachant.

Pour apprécier Ted Lasso, vous n’avez pas besoin de vous rapporter aux succès du personnage principal éponyme, essayez plutôt de vous rapporter à ses échecs.

Et je dois admettre qu’en tant que défenseur de longue date de la série, je suis d’accord. L’affabilité de Ted peut parfois sembler agaçante, surtout si vous n’attrapez que les parties où il réchauffe les gens plus rapidement qu’un œuf au plat sur un trottoir chaud. Cela dit, d’après mon expérience, ce ne sont pas les parties légères de Ted Lasso qui en font un excellent spectacle – je dirais que ce sont les luttes des personnages avec le divorce, l’échec et les problèmes de santé mentale qui le rendent vraiment de premier ordre.

Pour apprécier Ted Lasso, vous n’avez pas besoin de vous rapporter aux succès du personnage principal éponyme, essayez plutôt de vous rapporter à ses échecs.

Vous trouverez des spoilers mineurs et majeurs pour les saisons 1 et 2 à venir, jusqu’à et y compris l’épisode le plus récent, “Headspace”.

Il n’est pas le meilleur entraîneur de tous les temps

Dès le départ de la première saison, vous êtes aux premières loges de la destruction totale par Ted Lasso d’une équipe fictive de Premier League, l’AFC Richmond.

La façon dont le club passe lentement du haut de la table à la relégation est faite de telle manière que la perte ne semble jamais écrasante – ni ne semble même bouleverser Ted Lasso – mais il est clair dès le départ que la ville n’est pas un énorme fan du style de coaching de Lasso.

Cela arrive à ébullition à la fin de la première saison, lorsque l’équipe perd en prolongation et obtient enfin la botte à la ligue inférieure, vous laissant sympathiser pour l’équipe alors qu’elle se penche sur la défaite.

Ce que j’aime le plus dans la scène douce-amère, c’est qu’elle est conçue de telle manière que vous sympathiserez avec Ted – croyant en fait que l’AFC reviendra la saison prochaine – tout en ressentant toujours la douleur d’une perte importante.

L’équilibre entre l’optimisme et la tristesse donne un ton parfait, et j’ai l’impression que c’est plus facile à comprendre que si le style d’entraîneur de Ted gagnait chaque match.

(Crédit image : Apple TV Plus)

Son mariage est en ruine

Bien sûr, le football est parfois une métaphore pour certains des autres combats des personnages.

Ted Lasso propose non pas un seul personnage en instance de divorce, mais deux d’entre eux. La manager du club, Rebecca, en ressent les émotions dans la première moitié de la première saison alors qu’elle se venge de son ex en sabotant son équipe préférée, tandis que Ted suit de près dans la seconde moitié.

Ces personnages gèrent leurs charges émotionnelles différemment (c’est à cette époque que nous voyons que Ted a en fait un problème d’alcool et qu’il est loin d’être parfait) et pourtant vous pouvez sympathiser avec eux deux.

Les ruptures et les divorces ont les deux composantes – abattement et optimisme éventuel – et la série illustre magnifiquement les deux aspects.

D’un côté, nous voyons que l’optimisme de Ted commence à s’estomper au moment où il parle de divorce. La mentalité de ne jamais abandonner de Ted est comme une locomotive fumante sur une voie chargée de murs de briques. Malgré ses efforts pour continuer à les défoncer, le train finit par s’essouffler et il se retrouve – comme beaucoup d’entre nous – dans un état de profonde dépression.

Bien que l’arc de personnage de Rebecca ait quelques parallèles avec celui de Ted, il fait les choses d’une manière différente. Après que son plan de vengeance ait mal tourné, nous voyons Rebecca émerger renouvelée, prudemment optimiste quant à ce qui va arriver.

Non seulement les deux expériences sont liées, mais elles sont douloureusement sincères. Les ruptures et les divorces ont les deux composantes – abattement et optimisme éventuel – et la série illustre magnifiquement les deux aspects.

(Crédit image : Apple TV Plus)

Il a un trouble panique omniprésent

Cependant, le meilleur défaut de caractère de la série (si vous pouvez même l’appeler ainsi) est le trouble panique de Ted. Qui s’attendrait à ce que cette personne vraiment gentille et affable soit aux prises avec quelque chose d’aussi lourd que la panique et l’anxiété ?

Maintenant, il y a certainement eu des portraits d’un trouble panique avant Ted Lasso – pas que beaucoup me viennent à l’esprit, cependant – mais il est plus poignant ici de voir quelqu’un passer en revue tous les symptômes physiques en temps réel.

Nous en avons eu un aperçu dans le passé, en particulier dans le septième épisode de la première saison (“Make Rebecca Great Again”) lorsque Ted doit quitter le karaoké, mais ce n’est que dans l’épisode de la semaine dernière que cela a commencé à l’affecter. -le rendement au travail.

Sans des moments comme ceux-ci, l’humour et l’authenticité de la série ne seraient pas sincères. Avec eux, cependant, ses moments de joie sont plus faciles à comprendre, et sa tristesse, bien que douloureuse, n’est qu’une partie du tout – tout comme la vie elle-même.

Cette torsion est, à mon avis, absolument cruciale. Beaucoup d’entre nous ressentent de l’anxiété, mais jusqu’à ce que cela affecte la façon dont vous vous sentez au travail au quotidien, cela semble moins réel – quelque chose avec lequel vous faites face mais peut-être avec lequel vous ne luttez pas réellement. Au moment où cela vous affecte à l’endroit où vous passez la plupart de votre temps, cela devient un problème.

Déjà Ted essaie de régler ses problèmes avec la psychologue de l’équipe, la merveilleusement laconique Dr Sharon Fieldstone (jouée par Sarah Niles). Je crains que la série n’accélère ses conseils pour accélérer les choses, mais le voir anxieux en thérapie est un coup dur pour la stigmatisation d’aller voir un conseiller.

Sans des moments comme ceux-ci, l’humour et l’authenticité de la série ne seraient pas sincères. Avec eux, cependant, ses moments de joie sont plus faciles à comprendre, et sa tristesse, bien que douloureuse, n’est qu’une partie du tout – tout comme la vie elle-même.