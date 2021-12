Les moments qui auraient pu faire gagner à Lionel Messi le Ballon d’Or 2021 contre Robert Lewandowski de la Copa America à des buts incroyables

Lionel Messi a reconquis son statut de l’un des meilleurs joueurs du football mondial en remportant le Ballon d’Or pour une septième fois, un record.

Messi, 34 ans, a battu Robert Lewandowski du Bayern Munich, le milieu de terrain de Chelsea Jorginho et l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema pour remporter le prestigieux prix individuel.

Le moment où Messi a marqué son premier but en championnat pour le PSG contre Nantes

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo, quant à lui, n’a pas été présélectionné pour les trois premières places pour la première fois depuis 2010.

Cependant, l’annonce a été un choc pour de nombreux fans de football qui s’attendaient à ce que Lewandowski remporte le Ballon d’Or.

L’international polonais a marqué 48 buts toutes compétitions confondues la saison dernière alors qu’il guidait le club vers un autre titre de Bundesliga.

Il a maintenu sa meilleure forme au cours de cette campagne avec 25 buts en 20 matchs, dont un triplé contre Benfica le mois dernier.

Lewandowski a soulevé le trophée de la Bundesliga en mai

Le joueur de 33 ans est devenu le joueur le plus rapide à marquer 80 buts en Ligue des champions et il est troisième dans le classement des buteurs de tous les temps de la compétition, derrière Messi et Ronaldo.

Messi a reconnu la forme de but de Lewandowski et a admis qu’il aurait dû obtenir le prix 2020 qui a été supprimé en raison de la pandémie de COVID-19.

talkSPORT.com a sélectionné cinq moments qui auraient pu faire basculer le vote en faveur de Messi.

1. Titre de la Copa America

Messi a toujours rêvé de remporter un trophée international et il l’a finalement accompli.

Le joueur de 34 ans a remporté les honneurs de haut niveau pour l’Argentine lors de la 10e tentative d’aider son pays à remporter un premier titre majeur depuis 1993.

Il a marqué quatre buts et enregistré cinq passes décisives – a contribué neuf buts sur la route pour remporter la compétition.

.

Messi a terminé meilleur buteur avec quatre buts alors que l’Argentine a remporté la Copa America

Messi a pleuré de joie en célébrant le triomphe 2. Vainqueur de la Copa del Rey

Barcelone a dérivé derrière ses rivaux sur le plan national et européen.

Mais ils ont réussi à atteindre une sixième finale de coupe en sept saisons.

Le doublé de Messi a assuré une victoire 4-0 sur l’Athletic Bilbao pour remporter son septième trophée de la Copa del Rey sous la direction de l’ancien entraîneur-chef de Barcelone Ronald Koeman.

.

Barcelone a remporté son 31e titre de la Copa del Rey après un blitz de buts marqués en deuxième mi-temps pour s’imposer 4-0 contre l’Athletic Bilbao à l’Estadio La Cartuja de Sevilla 3. But éclair contre le PSG

Le superbe tour du chapeau de Kylian Mbappe au match aller a vu Barcelone dominer sur son propre terrain.

Cela laissait à l’équipe de la Liga une énorme montagne à gravir car ils devaient marquer quatre buts s’ils voulaient se qualifier pour les huit derniers de la Ligue des champions.

Le match retour a vu Messi marquer un but fabuleux à longue distance pour offrir à Barcelone une lueur d’espoir. Mais ce fut de courte durée après avoir raté le match avant la mi-temps.

Son objectif, cependant, était mémorable en rappelant à tout le monde ses prouesses sur la plus grande scène, même si le Barça s’effondrait.

. ou concédants de licence

Lionel Messi a marqué un but époustouflant en Ligue des champions contre le PSG, mais Barcelone s’est effondré 4. But de marque

La superstar argentine a marqué des buts incroyables de manière constante pendant son séjour à Barcelone.

Il y a eu beaucoup de ces moments – son premier but contre Huesca est parmi les meilleurs buts qu’il a marqués.

Il a pris une touche avant de glisser, puis a bouclé un 20 mètres qui a secoué le dessous de la barre transversale pour donner à Barcelone une avance méritée.

.

Les caméras de télévision ont coupé la route et ont ainsi raté la célébration légendaire 5. Premier but du PSG

Messi n’a pas mis le feu au monde lors de ses trois premiers matchs avec les Parisiens.

Son premier but pour le PSG rappelle les buts qu’il a marqués pendant son séjour au Camp Nou.

Tout a commencé par une course de marque avant de jouer un une-deux avec Mbappe et de tirer une frappe de 20 mètres devant Ederson pour lancer sa carrière avec l’équipe de Ligue 1.

.

Messi a inscrit son premier but pour le PSG contre Man City