Les mondialistes font revivre l’opération GLADIO C pour profiter de la présidence illégitime de Biden – POURQUOI? ⋆ 10z viral

de State Of The Nation:

C’EST UNE GUERRE ASYMÉTRIQUE DANS TOUTE L’AMÉRIQUE ET PERSONNE NE LE SAIT

Une guerre asymétrique très furtive fait rage à travers l’Amérique depuis des décennies et pourtant très peu de gens en sont conscients.

Chaque fois qu’un tir de masse sous faux drapeau a lieu dans l’un des 50 États, il faut supposer qu’il s’agit d’une opération noire classique de Gladio conçue dans le cadre d’un psyop élaboré et à long terme destiné au peuple américain. Ce type de guerre asymétrique est rarement reconnu pour ce qu’il est vraiment en raison de la minutie orchestrée des opérations du début à la fin.

L’objectif explicite de la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial, bien sûr, est de dépouiller les Américains de leur droit de posséder des armes à feu. Le Parti démocrate, l’État profond et l’ensemble de la communauté du renseignement américain sont de connivence les uns avec les autres pour fabriquer une fausse justification pour annuler complètement et rapidement le 2e amendement.

En fait, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’imposteur du POTUS, Joe Biden, a été pénalement installé à la Maison Blanche par les ennemis étrangers de l’Amérique – pour nous enlever nos armes.

FONCTIONNEMENT GLADIO C

Un examen attentif de toutes les fusillades de masse qui ont eu lieu cette année montre clairement une répartition des événements faisant des victimes massives dans la plupart des 50 États, ce qui indique que le FONCTIONNEMENT GLADIO C les décideurs recherchent une couverture maximale du pays.

Maintenant, ce qui est particulièrement suspect à propos du nombre extraordinaire de fusillades de masse, c’est leur répartition uniforme dans tout le pays (voir la carte ci-dessous). C’est comme si ces massacres coordonnés par la CIA, dissimulés par le FBI et écrasés par le DoJ avaient chacun été situés dans des villes et des communautés pour exercer un impact maximal sur le public local. De cette manière, les vrais auteurs mondialistes au sommet de ces complots criminels entament la vague de fond nécessaire de la demande populaire d’abolir à jamais le deuxième amendement.

(La source: Le GRAND GUN GRAB de 2021 commence!)

De cette manière, les véritables auteurs du contrôle des armes à feu sont déterminés à avoir un impact émotionnel maximal sur le peuple américain afin qu’une législation draconienne puisse être adoptée plus facilement et plus rapidement au niveau des États et au niveau fédéral.

Sans aucun doute, le nombre de fusillades de masse dramatiques a considérablement augmenté depuis l’inauguration illégale du voleur d’élection Joe Biden (cliquez sur le lien précédent). Ce qui suit ci-dessous ne sont que quelques reportages qui reflètent la croissance rapide et sans précédent du nombre d’événements faisant des victimes massives (MCE) via l’utilisation d’armes à feu.

L’objectif principal de FONCTIONNEMENT GLADIO C (OGC), à l’avenir, consiste à «choquer et admirer» suffisamment les citoyens américains pour que les démocrates traîtres puissent fabriquer le consentement pour vider efficacement le deuxième amendement. Ce n’est qu’ainsi que leurs innombrables révolutionnaires communistes ne feront pas face à un mouvement patriote armé et muni de munitions.

Tir de masse FedEx à Indianapolis

Notez les types d’endroits qui ont vu le plus grand nombre de fusillades de masse sous faux drapeau depuis le début de 2021 ainsi qu’au fil des décennies.

La blague était: “Il est allé par courrier” à cause du nombre de bureaux de poste qui ont été abattus depuis le début de cette psyope sans fin pour terroriser le peuple américain en abandonnant volontairement ses armes.

Maintenant, nous voyons que, hier, une installation FedEx a été le site d’un incident de masse particulièrement grave – IMPD: 9 personnes mortes, plusieurs victimes abattues dans l’installation FedEx d’Indianapolis; tireur mort.

L’élément clé de chacun de ces sites MCE est qu’ils sont totalement contrôlés par le OGC perps. De cette façon, le propriétaire / exploitant de l’entreprise, les forces de l’ordre locales et la communauté des renseignements américains peuvent immédiatement verrouiller la scène du crime et contrôler le flux de toutes les informations vers le public. Bien sûr, le Mockingbird Media de la CIA chante toujours exactement la même chanson de mensonges qui a été soigneusement écrite avant même que ces “ meurtres de masse ” ne se produisent.

Ce que très peu de gens réalisent, c’est que la grande majorité de ces fusillades de masse sous faux drapeau se déroulent désormais un peu comme une émission policière hollywoodienne. Bien que chacun d’eux soit différent, ils ont tous des acteurs de crise présents sur les lieux, prêts à vérifier faussement des événements qui ne se sont probablement même PAS produits.

