Les moniteurs 480 Hz arrivent en 2023 : les raisons pour lesquelles vous n’en avez pas besoin | Jeux

Après 240 Hz et le taux de rafraîchissement encore plus rapide de 360 ​​Hz, le secteur du jeu s’est fixé pour objectif d’atteindre 480 images par seconde sur les moniteurs, quelque chose d’aussi incroyable qu’inutile.

L’idée est d’avancer, toujours en avant et sans regarder en arrière. Malgré le fait que parfois cette avancée n’a aucun sens. Comme c’est le cas avec les nouvelles que nous vous apportons aujourd’hui.

S’il est vrai qu’il y a plus d’une décennie, les moniteurs ont commencé à franchir la barrière des 60 Hz pour se concentrer sur des secteurs de jeux plus compétitifs, les niveaux qui ont été atteints et que nous voulons atteindre sont difficiles à justifier compte tenu des limites que nous ont actuellement. .

Vous vous souvenez de l’incroyable 360 ​​Hz qui a été lancé sur le marché il n’y a rien ? Eh bien, ce taux de rafraîchissement est resté panneaux obsolètes contre 480 images par seconde qu’ils enquêtent déjà pour le grand public.

D’après les informations, LG et AU Optronics travaillent sur cette technologie pour commencer à produire des panneaux avec une résolution de 1080p et un rafraîchissement de 480 Hz d’ici la fin de 2022., donc ses moniteurs d’arrivée sont supposés pour 2023.

En plus de ces super-vitesses en Full HD, les deux sociétés ont en tête lancer des moniteurs avec une résolution de 1440p à 360 Hz et 4K à 240 Hz, ce qui n’avait pas encore été réalisé dans le secteur audiovisuel malgré les gros efforts des entreprises ces dernières années.

La technologie de panneau qu’AU Optronics utilisera est AHVA, similaire à IPS, au lieu des écrans TN classiques actuellement montés sur les moniteurs de jeu 360 Hz d’aujourd’hui.

Cela dit, la question se pose : avons-nous besoin d’écrans 480 Hz ? La réalité est que non, ils ne sont pas nécessaires. Et les raisons sont au nombre de quatre :

Le prix: Au lancement, ces moniteurs vont être prohibitifs, donc presque aucun joueur ne pourra en obtenir un. Le vrai avantage : Le pas de 60 Hz à 144 Hz est très perceptible, mais après 240 Hz la différence cesse pratiquement d’exister, devenant imperceptible à 360 Hz sans œil bionique. Incompatibilités : S’il est déjà difficile pour les jeux de nous laisser sélectionner plus de 144 images par seconde, le drame de limiter les jeux pour aller à des rafraîchissements d’images inexistants pendant deux ans peut être exaspérant. Inutilisable en dehors de CS : GO et LOL: Les jeux vidéo demandent de plus en plus de puissance graphique et il est aujourd’hui difficile de maintenir 144 FPS dans la plupart des titres, peu importe la quantité de RTX 3090 dont nous disposons, alors imaginez avec une fréquence triple.

Comme tu vois, Les moniteurs 480 Hz sont une bonne idée pour le laboratoire et en termes d’innovation, mais les avantages qu’il pourrait apporter dans le monde réel sont très peu nombreux et peu réalisables aujourd’hui.

Qui sait comment nous serons en 2023, mais AMD et Nvidia devront beaucoup travailler pour que les joueurs envisagent de dépenser de l’argent sur un moniteur à 480 images par seconde.