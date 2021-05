LES MONNAIES NUMÉRIQUES PROGRAMMABLES DE LA BANQUE CENTRALE METTRE FIN À TOUT FAUX SENS DE LIBERTÉ ⋆ .

par Mac Slavo, SHTF Plan:

Avec l’avancement des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) dans le monde, vient l’élimination permanente et le sentiment de liberté. Le peu de liberté qui nous reste est systématiquement détruit par ceux qui recherchent le pouvoir et le contrôle ultimes sur le reste.

Dominic Frisby, de Money, Markets & Other Matters, a déclaré que les CBDC sont «la dernière étape dans le nouveau monde courageux, la grande dystopie de réinitialisation orwellienne. Et quiconque a examiné cela même pendant une minute sait que ce sera la fin de tout faux sentiment de liberté que nous prétendons avoir en ce moment. (Nous ne sommes pas libres, c’est évident. Mais tout sentiment que vous pourriez l’être disparaîtra si nous permettons collectivement aux banques centrales le contrôle ultime.)

L’argent programmable, comme les CBDC, signifie que l’utilisateur a encore moins de contrôle sur son argent qu’il n’en a jamais eu dans l’histoire de l’humanité. Frisby a déclaré que presque tous les types de règles pouvaient être codés dans les CBDC. Il donne un exemple de la Chine réfléchissant à l’idée de dates d’expiration pour sa monnaie numérique. Cela signifie que ceux qui détiennent l’argent programmable doivent dépenser l’argent à un moment donné ou il disparaît de leur compte, selon un rapport de ZeroHedge.

Ils peuvent également désactiver votre compte ou retirer des fonds chaque fois qu’ils le jugent opportun, pour quelque raison que ce soit. Nous approchons du précipice de l’esclavage permanent à moins que nous ne puissions le comprendre, rester unis et faire fermement savoir aux dirigeants que nous n’avons pas besoin d’eux et qu’ils n’ont plus de pouvoir.

Frisby a déclaré que les émetteurs (la classe dirigeante) pourraient manipuler la vitesse de l’argent en modifiant les dates d’expiration. Il a dit que l’argent pourrait être programmé pour fonctionner uniquement dans certains domaines ou juridictions. Il a ensuite averti:

«Chaque transaction jamais effectuée sera visible pour le gouvernement qui voit tout. Les gouvernements sauront à tout moment où vous vous trouvez et vos habitudes en suivant simplement votre utilisation des fonds via le système de paiement de la CBDC. Cela peut déjà être fait, dans une certaine mesure, en suivant les transactions par carte de crédit, mais le système de la CBDC rendra la surveillance étatique plus généralisée. Les CBDC permettent également au gouvernement d’avoir un accès direct au portefeuille d’une personne pour supprimer les taxes et autres amendes. –ZeroHedge

Ce sera un système bestial d’esclavage permanent auquel il n’y aura pas d’échappatoire. Si vous pensez appeler le gouvernement esclavage en ce moment (ce qui est basé sur les définitions et les racines des mots impliqués) le contrôle dystopique et la perte même de l’idée que nous pourrions être libres est ce qui vient après le versement de toute CBDC.

Frisby a ensuite déclaré que les CBDC permettaient aux émetteurs de militariser l’argent contre certains utilisateurs ennemis de l’État. L’argent numérique est la clé pour que les gouvernements contrôlent et façonnent le comportement de leurs citoyens.

