Juridique & Réglementaire

Les monnaies numériques réduisent « l’efficacité » des sanctions américaines, selon le département du Trésor

AnTy19 octobre 2021

L’administration Biden avertit maintenant que les crypto-monnaies constituent une menace pour le programme de sanctions des États-Unis et appelle à moderniser la façon dont les sanctions sont déployées et à utiliser une approche plus multilatérale pour qu’elles restent un outil efficace.

Dans un rapport publié lundi, le département du Trésor a déclaré que leurs adversaires se détournent de plus en plus du dollar américain pour faciliter leurs transactions au milieu de la montée des crypto-monnaies qui, selon lui, peuvent éroder le pouvoir des sanctions américaines. Les États-Unis ont mis en place plus de 9 000 sanctions.

« Les innovations technologiques telles que les monnaies numériques, les plateformes de paiement alternatives et les nouvelles façons de cacher les transactions transfrontalières réduisent toutes potentiellement l’efficacité des sanctions américaines. » « Ces technologies offrent aux acteurs malveillants des opportunités de détenir et de transférer des fonds en dehors du système financier traditionnel basé sur le dollar. »

Le rapport de sept pages n’offrait pas beaucoup de détails sur les plans du Trésor, mais un haut responsable du Trésor a déclaré qu’une mesure importante pour empêcher cette évasion des sanctions pourrait être une plus grande coordination avec d’autres pays. Cela rendrait plus difficile la conversion des crypto-monnaies en monnaie émise par le gouvernement, a ajouté le responsable.

« Nous sommes conscients du risque que, s’ils ne sont pas contrôlés, ces actifs numériques et systèmes de paiement pourraient nuire à l’efficacité de nos sanctions. »

L’administration Biden cible également les pièces stables et est prête à publier un rapport distinct sur les pièces stables cette année. Il cherche en fait à réglementer les émetteurs de pièces stables en tant que banques. Le Conseil de surveillance de la stabilité financière se réunira également plus tard dans la semaine pour obtenir une mise à jour sur le rapport en attente du groupe de travail du président sur les pièces stables.

Pendant ce temps, un groupe de pression sur la crypto-monnaie a déclaré aux régulateurs américains que les pièces stables adossées à des actifs ne posent pas de risque systémique pour le système financier américain et ne devraient pas faire face à un nouvel ensemble de règles.

La Chambre de commerce numérique, basée à Washington, a déclaré dans une lettre que les pièces stables axées sur la vente au détail et indexées sur le dollar ne devraient pas être soumises à un nouvel ensemble de règles « simplement parce qu’une nouvelle technologie est en cours de déploiement ».

Les Stablecoins « ne sont pas à une échelle significative pour mériter un régime réglementaire distinct et obligatoire », a-t-il déclaré, ajoutant qu’au lieu de les traiter comme des produits d’investissement, ils devraient être traités comme d’autres outils de paiement numérique axés sur la vente au détail.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.