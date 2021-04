Les monopoles corrompus sont une échappatoire constitutionnelle pour le fascisme ⋆ .

Le «communisme d’entreprise» a commencé à être tendance sur Twitter mardi après-midi en raison d’une vidéo de la représentante Marjorie Taylor Greene qui a inventé le terme.

Le républicain de première année parlait des ambitions de l’administration Biden de s’associer à des entreprises dites privées pour créer un moyen d’identifier qui a été vacciné contre le virus de Wuhan. Ces «passeports vaccinaux» permettraient à une combinaison d’entreprises et du gouvernement d’interdire aux personnes non vaccinées de voyager, de se rendre à des événements ou à des rassemblements, ou de participer d’une autre manière à une société libre et normale.

Peut-être plus troublant que la classe dirigeante disant aux Américains qu’ils doivent recevoir un vaccin pour participer à une vie normale est la perspective que le gouvernement collabore avec des sociétés monopolistiques pour recueillir des données de santé privées auprès des citoyens américains et restreindre leur vie en conséquence.

Marjorie Taylor Greene dit qu’un passeport vaccinal est «la marque de la bête de Biden» et que toute entreprise qui en a besoin s’engage dans le «communisme d’entreprise». pic.twitter.com/XtTvqw83tU – Garde de l’aile droite (@RightWingWatch) 30 mars 2021

Les passeports pour vaccins « imposeraient votre capacité à voyager, votre capacité à assister à des événements, votre capacité à pouvoir acheter et vendre », a déclaré Greene dans la vidéo, comparant l’effort « dérangeant » à « la marque de Biden de la bête. Tout cela se fait, a-t-elle dit, sous prétexte d’essayer de protéger tout le monde.

«Eh bien, analysons cela», a poursuivi la membre du Congrès. «C’est toujours la même chose. C’est toujours du fascisme ou du communisme – comme vous voulez l’appeler – mais cela vient d’entreprises privées. J’ai donc un terme pour cela. J’appelle cela le ‘communisme d’entreprise’. »

Les détracteurs ont immédiatement attaqué l’idée en ligne, qualifiant la phrase de Greene d’oxymore:

Je pensais que les codes UPC étaient la marque de la Bête, mais nous allons devoir discuter du «communisme d’entreprise», ce qui n’est pas une chose https://t.co/7iITEfgk6t – Tom Nichols (@RadioFreeTom) 30 mars 2021

Le communisme d’entreprise est mon oxymore préféré depuis «Trump Christians». https://t.co/yNg5A96GJc – John Fugelsang (@JohnFugelsang) 30 mars 2021

Marjorie Taylor Greene dénonce le «communisme d’entreprise» et je ne sais même pas par où commencer. – George Takei (@GeorgeTakei) 30 mars 2021

Les mots ont un sens, bien sûr, et le communisme signifie historiquement que le gouvernement contrôle entièrement les moyens de production, tandis que parmi les entreprises, il existe un large éventail d’influence gouvernementale qui n’inclut généralement pas la pleine propriété du gouvernement. Mais critiquer le libellé de Greene ou se quereller sur la sémantique est une énorme distraction par rapport à la racine du problème.

Bien que peut-être techniquement inexact, Greene a absolument raison sur le principe et les implications: les monopoles corrompus, avec des passeports de vaccins comme avec d’autres réglementations et des atteintes à la vie privée, sont une faille constitutionnelle béante pour le fascisme.

Les passeports de vaccins reposent sur le fusionisme privé-public

Tout d’abord, considérons le fait que le gouvernement collabore avec des entreprises pour créer ces passeports vaccinaux. Comme indiqué pour la première fois par le Washington Post, l’administration Biden travaille avec des entreprises privées pour créer les passeports, qui « devraient être gratuits et disponibles via des applications pour smartphones, qui pourraient afficher un code scannable similaire à une carte d’embarquement d’une compagnie aérienne. »

Cela implique deux choses: premièrement, le gouvernement utilise des entreprises privées pour atteindre ses objectifs, ce qui signifie que le passeport vaccinal qui en résultera ne sera pas un bien privé sans l’apport du gouvernement. Cette démarche de l’administration Biden se traduira par une sorte de fusionisme public-privé qui lui permettra d’émettre un programme centralisé et autoritaire tout en contournant les mines terrestres constitutionnelles.

Les mains des gouvernements fédéral et même des États sont liées de manière à ce que celles des monopoles défilant comme des entreprises privées inoffensives ne le sont pas. Par conséquent, cela pourrait comprendre l’externalisation par le gouvernement à l’industrie techniquement privée de ce que la Constitution et la loi lui interdisent de faire.

Deuxièmement, le fait que ces passeports seront coordonnés via des applications pour smartphone implique que le gouvernement et les entreprises utiliseront l’infrastructure technologique existante pour les créer. Nous l’avons déjà vu avec le traçage des contacts effrayant des smartphones, grâce auquel Apple et Google ont travaillé ensemble pour utiliser Bluetooth sur votre smartphone pour collecter et transmettre des informations sur le moment où une personne croise le chemin avec une autre qui teste positive pour COVID-19.

Pire encore, c’est le mot troublant «gratuit». Rien n’est gratuit avec la technologie. Les utilisateurs de services technologiques paient toujours au moins avec leurs données, une réalité qui devient particulièrement préoccupante lorsque la monnaie est des informations de santé privées et lorsque l’option est de se conformer ou de se voir interdire de revenir à une vie normale.

De cette façon, les applications de passeport vaccinal ne seront pas comme TikTok. Décider que vos données et votre vie privée sont plus importantes que de posséder l’application ne signifie pas simplement que vous renoncerez à regarder des vidéos de danse. Cela peut signifier que vous ne pouvez pas voyager, que vous ne pouvez pas aller dans certains magasins ou lieux et que vous ne pouvez donc pas être vraiment gratuit.

Cet effort est un fascisme détourné

Nous avons déjà vu cette tendance, selon laquelle les entreprises dites privées contrôlent les moyens de production et agissent ainsi comme des gardiens autoritaires de l’information et des biens et services. C’est à peu près aussi proche du «communisme d’entreprise» que possible.

Big Tech, les monopoles inexplicables que nous avons empêtrés dans presque tous les aspects de notre vie et les véritables gardiens de nos informations, sont les plus méchants coupables. Tout au long du cycle électoral de 2020 et immédiatement après, ces entreprises, dont Facebook, Apple, Google, YouTube, Twitter, Snapchat et Amazon, se sont lancées dans une vague de censure.

Cela comprenait la suppression des informations qui ne servaient pas leur candidat politique préféré, la démantèlement des voix conservatrices qui coupaient contre leur récit dominant, la gravure numérique de livres qu’ils trouvaient offensants, des vidéos et des canaux nuançant qui offraient une perspective dissidente, privant les plateformes alternatives de l’infrastructure numérique Internet, et même de faire taire le président en exercice des États-Unis.

Tout comme leur réponse au discours de Greene sur le «communisme d’entreprise», la gauche s’est empilée sur les conservateurs sur leurs craintes de Big Tech tout au long de cette purge. Les entreprises privées ont le droit de renvoyer les utilisateurs hors ligne, ont-ils déclaré. Ce n’est pas de la «censure», si ce n’est pas l’État qui fait le silence. «Au moins, ce n’est pas le gouvernement», ont répondu des libertaires à courte vue, des conservateurs faibles et des démocrates complices.

Pendant ce temps, les monopoles corrompus ont violé la vie privée des utilisateurs, muselé leurs voix et interféré dans une élection, pour se retirer avec leur homme à la Maison Blanche et absolument aucune conséquence pour leur despotisme d’entreprise. Maintenant, ce même pouvoir monopolistique menace de vider encore davantage les bénédictions restantes de la vie américaine en créant un système de passeport qui déterminera les limites de votre liberté personnelle.

«Je ne peux pas le dire avec assez de force: c’est littéralement la fin de la liberté humaine en Occident si ce plan se déroule comme prévu. «Le passeport de vaccins» semble être une bonne chose si vous ne comprenez pas ce que ces plates-formes peuvent faire », a déclaré Naomi Wolf, auteur de« The End Of America », sur Fox News cette semaine lundi. «Je suis le PDG d’une entreprise de technologie. Je comprends ce que fait cette plateforme. Il ne s’agit pas du vaccin ou du virus; il s’agit de vos données. Ce que les gens doivent comprendre, c’est que toute autre fonctionnalité peut être chargée sur cette plate-forme sans aucun problème. »

Arrêtez de prétendre que le régime autoritaire par des acteurs gigantesques, gouvernement ou non, n’est pas une menace pour la liberté. Alors que les trolls de Twitter ridiculisent les républicains à propos du «communisme d’entreprise», les acteurs étatiques donnent aux entreprises privées le pouvoir de décider des limites de votre liberté.