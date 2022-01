Les monstres agressifs d’Arceus viennent pour vous

Ils viennent juste pour nous ! Gif : Nintendo / Kotaku

Avec la sortie de Pokémon Legends: Arceus au coin de la rue, Nintendo a publié un nouvel aperçu du gameplay qui montre les inconvénients de l’aventure à l’époque avant que les monstres de poche et les humains ne deviennent les meilleurs amis. Éviter les hautes herbes ne va pas vous sauver quand Garchomp et Ronflex viennent pour votre sang, les enfants.

L’ancienne région de Sinnoh, connue dans Legends : Arceus sous le nom de région de Hisui, n’est pas toujours une promenade dans le parc. Bien sûr, vous pourrez lancer des sphères magiques sur de minuscules démarreurs adorables, les arrachant à leurs habitats naturels sans aucun souci. Mais si vous espérez triompher de certains des habitants les plus massifs de la région, vous aurez besoin d’un plus grand ensemble de balles. L’image d’un Ronflex aux yeux en colère chargeant le personnage principal du jeu va rester avec moi pendant longtemps.

La vidéo elle-même, actuellement uniquement en japonais, est un aperçu des fonctionnalités et des systèmes du jeu, dont la plupart ont déjà été vus en action. Votre personnage erre dans les zones ouvertes de Hisui, collectant des Pokémon pour remplir le premier Pokédex. Certains monstres viendront facilement, d’autres nécessiteront un affaiblissement via des combats avec vous et votre écurie d’amis. En ville, vous pourrez fabriquer, acheter et vendre des objets et effectuer des missions. Sur le terrain, vous partirez de votre camp de base. Au fur et à mesure que votre rang d’explorateur augmente, vous aurez accès à de nouveaux emplacements, et les Pokémon à chevaucher sont la clé pour accéder aux zones difficiles d’accès.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez apercevoir quelque chose d’encore plus horrible qu’un Ronflex en colère et agressif. Imaginez que vous vous promeniez dans la région, que vous rencontriez un Pokémon brillant dans la nature, et que cela se produise.

Le premier de beaucoup à s’échapper. Gif : Nintendo / Kotaku

Ah, la joie de regarder les brillants du monde s’envoler au coucher du soleil avant même d’avoir lancé une seule Pokéball. Ce jeu va être bon, ou du moins bon pour générer des larmes sucrées salées. Pokémon Legends : Arceus arrive sur Nintendo Switch le 28 janvier. Bonne chance.