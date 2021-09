Les montagnes russes des Yankees et des Mets et les équipes de New York les plus proches d’un championnat

JJ débute avec la défaite décevante des Yankees contre les Orioles et les Mets, remportant sept des huit (1:22). Ensuite, il classe toutes les équipes new-yorkaises selon leur degré de proximité pour remporter un championnat avant de réagir à un tas de messages vocaux d’auditeurs (14:42). Ensuite, JJ discute avec l’actuel Arizona Cardinal et l’ancien joueur de ligne offensive des Syracuse et des Giants de New York, Justin Pugh, de la saison à venir, de jouer avec Kyler Murray et de la difficulté de quitter New York (35:24). Enfin, JJ termine en anticipant une grande liste de jeux à venir cette semaine (51:18).

Hôte : John Jastremski

Invités : Justin Pugh

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

