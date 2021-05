Les Montaners offriront un concert virtuel, quand?

Gracieuseté de Imagine It Media Pr

Pour la première fois, la famille hispano-américaine la plus aimée du moment se retrouvera dans un concert très spécial: RICARDO MONTANER + MAU & RICKY + EVALUNA + CAMILO interpréteront leurs tubes, leurs meilleures chansons, les chansons préférées du public en direct dans un spectacle qui sera diffusé dans le monde entier via le streaming en temps réel.

LOS MONTANER EN TIMPO REAL!, C’est ainsi que s’appellera le concert, celui de l’histoire qui a choisi le légendaire amphithéâtre Altos de Chavón situé dans la ville des artistes – La Romana, République dominicaine.

Dans ce qui promet d’être une soirée spectaculaire, Ricardo, Mau & Ricky, Evaluna et Camilo feront musicalement leur truc comme cette famille ne l’a jamais vu auparavant. Plus de 150 personnes, dont des musiciens, des techniciens et de la production, auront entre les mains cette grande mise en scène d’un des endroits les plus mythiques et les plus beaux du monde.

Quand l’accès peut-il être acquis?

L’accès sera disponible à partir de ce dimanche 9 mai à 17 h (HNE). Accéder à www.losmontanerlive.com de n’importe où dans le monde. Sélectionnez votre pays de résidence. Une fois l’achat confirmé, vous recevrez un code dans votre e-mail.

PARLER EXCLUSIF AVEC LES ARTISTES – Soyez le premier à acquérir l’accès: il a des avantages! Les personnes qui acquièrent l’accès en premier

Ils pourront participer à une conférence exclusive avec les artistes avant le concert.

Ils auront également leur propre émission de télé-réalité

Tout à fait dans le style de la famille Kardashian, la nouvelle série documentaire sans scénario donnera aux fans un aperçu de la famille talentueuse, la plus virale et la plus influente de la musique latine. En plus de partager leur musique avec le monde, toujours en tête des charts, la famille Montaner est devenue une sensation grâce à ses followers sur les réseaux sociaux de plus de 150 millions et plus de huit milliards de vues de contenus. Ce n’est pas en vain qu’ils génèrent toujours des attentes à chaque nouveau projet qu’ils réalisent, et maintenant leur musique ira de pair avec ce Reality Show, où leurs fans seront ravis de toutes les aventures et du charisme inépuisable des Montaners.

Comme prévu, cette série familiale s’appellera Los Montaner et racontera l’évolution professionnelle, les amours, les chagrins, les triomphes, les défaites et beaucoup de rires de ce noyau familial talentueux qui suscite l’admiration de millions de fans à travers le monde.

De nos jours, ceux qui font le plus la une des journaux sont les fils des légendaires Ricardo, Mau et Ricky, qui sont devenus une machine à succès définitive, créant différents thèmes pour des personnages tels que Thalía, Becky G, Natti Natasha, Ricky Martin., Maluma et Karol. G, parmi tant d’autres, sans laisser derrière eux leurs propres chansons qui, chaque fois qu’elles sont créées, deviennent des événements viraux qui génèrent des millions de reproductions sur toutes les plateformes de médias sociaux. Récemment, nous avons également été témoins du thème que toute la famille a créé ensemble, une chanson inspirante appelée Amen, où tout le monde chante avec son cœur et beaucoup de sentiments pour sa foi chrétienne profonde, quelque chose qui les unit tous en tant que famille.

