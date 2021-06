Les montres Fitbit répondent désormais lorsque vous parlez à Google Assistant

Maintenant que Google possède Fitbit, il fait de son assistant IA un citoyen de première classe sur les appareils Fitbit. Fitbit déploie une mise à jour pour les montres intelligentes Sense et Versa 3 qui, entre autres, fournit des réponses audio de Google Assistant.

Envoyez une commande à Google Assistant et votre montre Fitbit peut éventuellement répondre. Il confirmera que vous avez réglé une alarme, par exemple, ou vous dira combien de temps vous avez dormi. Vous n’aurez pas à regarder votre écran pour attendre une confirmation par SMS, en d’autres termes.

Lire la suite: Guide d’achat Fitbit

Fitbit a également introduit des changements pratiques attendus de longue date au-delà de Google Assistant. Pour commencer, il est beaucoup plus facile de voir vos niveaux d’oxygène dans le sang – vous pouvez les vérifier dans le tableau de bord Aujourd’hui sur votre montre plutôt que d’utiliser le cadran de la montre SpO2 ou les mesures de santé de l’application du téléphone. Des avertissements de fréquence cardiaque élevée et basse arrivent également sur la Versa 3, et tout le monde reçoit deux nouvelles célébrations d’objectifs de fitness.

Une mise à jour peut être familière aux propriétaires d’Apple Watch : vous pouvez désormais changer les cadrans de la montre en appuyant longuement sur l’horloge et en choisissant l’un des cinq visages. Cela peut être utile si vous passez à un visage axé sur l’exercice après une longue journée de travail ou si vous souhaitez une horloge plus simple pour le week-end.

Les commentaires de Google Assistant et d’autres changements ne feront pas soudainement de Fitbit une option plus convaincante si vous êtes déjà ancré dans un autre écosystème de montres intelligentes. Cependant, ils harmonisent la gamme Fitbit et pourraient vous donner une raison de vous en tenir à votre Sense ou à votre Versa lorsque vous passeriez autrement à une alternative comme Wear OS.