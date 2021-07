Les montres intelligentes et les trackers de fitness deviennent super bon marché dans les soldes d’été d’Amazfit

Amazfit a lancé une vente d’été, avec des montres connectées, des trackers de fitness et de véritables écouteurs sans fil à partir de 29 £. Les offres ne dureront pas longtemps et dureront jusqu’au 25 juillet.

Beaucoup d’entre eux sont des modèles de l’année dernière (l’Amazfit GTS 2 et le T-Rex Pro sont sortis plus tôt cette année, et les PowerBuds Pro arrivent bientôt), mais ils ont résisté à l’épreuve du temps, et vous aurez du mal à trouver les mêmes fonctionnalités moins cher ailleurs.

En fait, les spécifications semblent trop belles pour être vraies, mais lorsque TechRadar a récemment parlé à Amazfit, la société a expliqué qu’elle était capable de réduire les coûts en fabriquant autant de ses composants en interne plutôt que de les acheter auprès de fournisseurs.

Si vous n’êtes pas au Royaume-Uni, faites défiler vers le bas pour découvrir les meilleures offres de suivi de fitness près de chez vous.

Tracker de fitness pas cher

Bande Amazfit 5: 39 £ 29 £ chez Amazfit

Économisez 10 £ L’Amazfit Band 5 était déjà l’un des meilleurs trackers de fitness, et vous obtenez beaucoup pour vos 29 £, y compris l’intégration Alexa et l’oxygène dans le sang, ainsi que le suivi des activités, la surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi du stress.

Amazfit GTS : 129 £ 99,90 £ chez Amazfit

Économisez 29,10 £ L’Amazfit GTS est une petite montre intelligente soignée qui offre beaucoup pour le prix, y compris un capteur de fréquence cardiaque PPG, un suivi du sommeil, un GPS embarqué, 12 modes sportifs. Il se termine par un écran AMOLED dynamique, que vous vous attendez généralement à trouver sur un appareil beaucoup plus cher.

Amazfit T-Rex : 109 £ 99 £ chez Amazfit

Économisez 10 £ L’Amazfit T-Rex est une montre de course super résistante conçue pour affronter Garmin et Suunto – pour une fraction du prix. Lorsque nous l’avons examiné, nous avons été particulièrement impressionnés par la précision de son GPS embarqué, son écran AMOLED net et sa construction robuste. À moins de 100 £, c’est une bonne affaire.

Amazfit PowerBuds : 99,99 £ 89 £ chez Amazfit

Économisez 10,99 £ Les PowerBuds d’Amazfit sont de véritables écouteurs sans fil axés sur le sport avec leur propre moniteur de fréquence cardiaque, ainsi que des basses puissantes qui nous ont impressionnés lorsque nous les avons emmenés pour des entraînements difficiles lors de nos tests.

Si vous n’êtes pas au Royaume-Uni, nous avons également rassemblé les meilleures offres de tracker de fitness bon marché là où vous vous trouvez.

