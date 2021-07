Les montres intelligentes pourraient nous rendre plus obsessionnels

Pour André Spicer

Note de l’éditeur: Andre Spicer est professeur de comportement organisationnel à la Cass Business School de l’Université de Londres, en Angleterre. Les opinions exprimées dans ce commentaire n’engagent que l’auteur. CNN présente le travail de The Conversation, une collaboration entre journalistes et universitaires pour fournir des analyses et des commentaires de l’actualité. Le contenu est produit uniquement par The Conversation.

(Londres) – Tim Cook, PDG d’Apple, a lancé la très attendue Apple Watch… le premier nouveau produit de son entreprise depuis l’iPad. Cook a déclaré que la nouvelle montre, en plus de donner l’heure, était un “compagnon complet de santé et de remise en forme”. Cependant, il est très peu probable que nous sachions comment les gens utiliseront ce nouveau produit pendant un certain temps.

Nos recherches ont montré que les montres intelligentes présentent effectivement certains avantages pour les utilisateurs. Mais ils ont aussi une face cachée et sombre que les entreprises qui les vendent ne mentionneront sûrement pas.

Dans le cadre d’un projet de recherche avec Alberto Rizzoli, nous avons essayé de comprendre ce qui motive les gens à investir dans les montres intelligentes. Un participant, un juge, espérait pouvoir faire face à la grande quantité de courrier qu’il recevait pendant les longues heures où il était dans la salle d’audience quand il devait faire attention… et il devait faire attention.

Le dilemme est familier à beaucoup d’entre nous. Nous passons nos journées occupées à des interactions sociales. Une grande partie de notre temps est consacrée à des réunions impromptues ou à des rencontres avec des collègues. Cependant, lorsque nous sommes dans ces réunions, notre smartphone vibre pour nous rappeler que notre boîte de réception se remplit. Nous pouvons vouloir vérifier tous les messages entrants, mais nous savons qu’il serait irrespectueux de jeter un œil à notre téléphone. Lorsque l’une des premières montres connectées est arrivée sur le marché, le juge a pensé avoir trouvé la solution à ce problème.

Nous avons constaté que les utilisateurs de smartwatch appréciaient la façon dont les appareils les aidaient à suivre les informations au fur et à mesure qu’elles arrivaient, tout en semblant toujours être socialement vigilants. Cela a également évité aux utilisateurs d’avoir à fouiller dans leurs poches ou leurs sacs à main pour trouver un téléphone qui vibre. Ce qui était surprenant, c’est que seulement la moitié des personnes à qui nous avons parlé utilisent réellement toute la technologie de surveillance de la santé intégrée à leurs montres. Ils étaient plus intéressés par le suivi de leur boîte de réception que par leur nombre de calories.

Nous voyons également un aspect inquiétant dans ces nouveaux appareils, car les gros utilisateurs de montres les implémentent dans leurs routines quotidiennes, nous l’appelons “l’effet appareil fantôme”. Ils vérifient souvent de manière compulsive leur montre, non seulement pour vérifier l’heure, mais pour voir un large éventail d’informations. Dans certains cas, leur nouveau gadget deviendrait une partie instinctive de leur vie, au point que lorsqu’ils ne le porteront pas, ils auront tendance à vérifier votre poignet nu. Certains peuvent ressentir un bourdonnement fantôme, les informant d’un e-mail imaginaire qu’ils reçoivent.

L’effet « appareil fantôme » nous amène à nous demander comment les appareils embarqués pourraient devenir dans nos activités quotidiennes. Des recherches récentes ont suggéré que les utilisateurs moyens de smartphones vérifient leur téléphone 150 fois par jour, en commençant quelques minutes après le réveil.

Nous savons aussi que cela a pour effet d’étendre le travail à tous les domaines de notre vie… en faisant le suivi des e-mails professionnels tard dans la nuit ou lors d’événements sociaux ou familiaux. Nous avions l’habitude de nous inquiéter parce que l’Américain moyen regardait la télévision six heures par jour. Nous acceptons maintenant comme normal le fait que nous soyons attachés à nos appareils pendant la plupart du temps où nous sommes éveillés. En fait, beaucoup d’entre nous s’endorment et nos appareils intelligents contrôlent silencieusement nos rythmes pendant que nous dormons.

Cela soulève la question de l’impact qu’elle aura sur nos vies. Tout au long du travail que Carl Cederström et moi avons effectué sur les dangers cachés des « wearables », l’une des plus grandes préoccupations est la confidentialité.

L’Apple Watch, comme la plupart des appareils portables, est essentiellement un appareil de suivi, enregistrant la fréquence cardiaque, les habitudes de sommeil, les mouvements, votre localisation et bien plus encore, en fonction des applications que vous avez installées. Tout cela est mis en commun et transmis aux centres de données pour analyse. Le résultat? Une base de données d’informations personnelles que la Stasi (Ministère de la Sécurité de l’État) n’aurait jamais imaginée.

En plus d’absorber des informations personnelles, les appareils portables pourraient alimenter une obsession malsaine pour le bien-être personnel. Étant bombardés sans arrêt d’informations sur la santé et le bien-être, nous commençons à nous concentrer trop sur nos rythmes biologiques. Des données qui n’auraient été générées que dans les situations les plus inhabituelles deviennent maintenant monnaie courante, non seulement inquiétant les gens pour leur santé, mais aussi obsédés par eux-mêmes.

Au lieu de consulter les réseaux sociaux, nous passons plus de temps à contrôler nos propres rythmes corporels. En conséquence, les autres s’intéressent davantage à ce qui se passe en eux plutôt qu’à ce qui se passe dans le monde.

Alors que nous prêtons plus d’attention à notre section de données personnelles, des choses auxquelles nous n’avions jamais pensé auparavant peuvent nous mettre de plus en plus mal à l’aise. Ne pas marcher pendant le temps prescrit par jour ou découvrir que vous avez un mauvais sommeil la nuit pourrait devenir une source importante de culpabilité ou d’inquiétude personnelle. En conséquence, nous accordons plus d’attention à nous suivre qu’à nous donner le temps de faire les choses qui nous rendent vraiment heureux.

Si les projections d’Apple sont correctes et que les montres connectées sont achetées par des dizaines de millions de personnes, il est possible qu’elles provoquent un changement radical dans nos vies. Nous voyons maintenant comment les gens publient régulièrement sur les réseaux sociaux des informations qu’ils n’auraient partagées qu’avec leur médecin il y a quelques années.

L’utilisation généralisée des montres intelligentes pourrait signifier qu’au lieu de soulager notre ennui lorsque nous répondons aux e-mails, les gens passeront leur temps à passer soigneusement au crible leur flux de données biologiques et à planifier des moyens de maximiser leurs scores de bien-être personnels. Au lieu de parler de ce qui était à la télévision la veille, les gens commenceront à comparer des graphiques de leurs habitudes de sommeil. Lorsque cela se produira, nous saurons que l’Internet de “moi” est arrivé.